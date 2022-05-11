MLB／今日戰績表 天使右打的瑞登在左打區砲打光芒野手開轟

運動家今日對老虎隊雙重賽第二戰以4：1贏球，雙方各拿一勝平手，不過焦點全在運動家隊二壘手坎普（Tony Kemp）在第二戰上演的超強「魚躍龍門」飛撲美技，有趣的是接到球後連自己都不敢相信。 雙重

2022-05-11 13:48