MLB／今日戰績表 天使右打的瑞登在左打區砲打光芒野手開轟
MLB今日戰績表
老虎 6:0 運動家
運動家 4:1 老虎(雙重戰)
道奇 11:1 海盜
釀酒人 5:4 紅人
大都會 4:2 國民
藍鳥 5:6 洋基
紅襪 9:4 勇士
太空人 5:0 雙城
金鶯 5:3 紅雀
皇家 4:6 遊騎兵
守護者 1:4 白襪
光芒 0:12 天使
小熊 4:5 教士
馬林魚 3:9 響尾蛇
費城人 4:5 水手
洛磯 2:9 巨人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:35 藍鳥 vs. 洋基
00:35 釀酒人 vs. 紅人
00:35 道奇 vs. 海盜
02:10 守護者 vs. 白襪
03:40 費城人 vs. 水手
03:40 馬林魚 vs. 響尾蛇
03:45 洛磯 vs. 巨人
04:40 小熊 vs. 教士
07:05 大都會 vs. 國民
07:07 光芒 vs. 天使
07:10 運動家 vs. 老虎
07:20 紅襪 vs. 勇士
07:40 太空人 vs. 雙城
07:45 金鶯 vs. 紅雀
08:05 皇家 vs. 遊騎兵
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言