MLB／今日戰績表 天使右打的瑞登在左打區砲打光芒野手開轟

聯合新聞網 / 整理
因天使比分差距已拉開，光芒派出野手菲利浦斯投球，右打的瑞登前四打席掛蛋，臨時起意改站在左打區，結果居然開轟，回到休息室戴上牛仔帽接受隊友歡呼。 美聯社
因天使比分差距已拉開，光芒派出野手菲利浦斯投球，右打的瑞登前四打席掛蛋，臨時起意改站在左打區，結果居然開轟，回到休息室戴上牛仔帽接受隊友歡呼。 美聯社

MLB今日戰績表

老虎 6:0 運動家

運動家 4:1 老虎(雙重戰)

道奇 11:1 海盜

釀酒人 5:4 紅人

大都會 4:2 國民

藍鳥 5:6 洋基

紅襪 9:4 勇士

太空人 5:0 雙城

金鶯 5:3 紅雀

皇家 4:6 遊騎兵

守護者 1:4 白襪

光芒 0:12 天使

小熊 4:5 教士

馬林魚 3:9 響尾蛇

費城人 4:5 水手

洛磯 2:9 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:35 藍鳥 vs. 洋基

00:35 釀酒人 vs. 紅人

00:35 道奇 vs. 海盜

02:10 守護者 vs. 白襪

03:40 費城人 vs. 水手

03:40 馬林魚 vs. 響尾蛇

03:45 洛磯 vs. 巨人

04:40 小熊 vs. 教士

07:05 大都會 vs. 國民

07:07 光芒 vs. 天使

07:10 運動家 vs. 老虎

07:20 紅襪 vs. 勇士

07:40 太空人 vs. 雙城

07:45 金鶯 vs. 紅雀

08:05 皇家 vs. 遊騎兵

球隊戰績表

太空人

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