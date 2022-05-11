MLB／39歲的不老王牌 韋蘭德生涯第四場無安打就差5個出局數

高齡39歲、動過TJ手術又怎樣，太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）本季強勢復出，今天再次證明自己還是聯盟頂尖投手！

太空人今日作客雙城派出當家王牌韋蘭德登板先發，前7局維持無安打比賽，直到第8局才被厄薛拉（Gio Urshela）敲安破功，無緣挑戰個人生涯第四場無安打比賽，不過仍繳出8局無失分好投，僅被敲1安，送出5K另有2次保送，帶領太空人以5：0完封雙城，他也收下個人本季第四勝。

韋蘭德前年動了右手韌帶置換手術，去年整季休兵，幾乎連休2年的他今年強勢復出，除了開季首戰對天使隊投5局失1分吞敗，包含今天在內已連續5戰優質先發、奪下4連勝，防禦率僅1.55，完全找回王牌架勢。

值得一提的是韋蘭德生涯沒投過完全比賽，但已有3場無安打比賽，是現役投手最多，在大聯盟史上排第三，今日只差5個出局數就能追平道奇傳奇柯法斯（Sandy Koufax）、以4場並列第二、不過這是他生涯第8次投了至少7局沒被敲安，追平名人堂球星「巨怪強森」（Randy Johnson），但還看不到傳奇投手萊恩（Nolan Ryan）23場的車尾燈。