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MLB／運動家內野手「魚躍龍門」美技 不相信自己接到了！

聯合新聞網 / 綜合報導
運動家隊二壘手坎普（Tony Kemp）接到球後呆坐在地，自己也不敢相信接到了。 美聯社
運動家隊二壘手坎普（Tony Kemp）接到球後呆坐在地，自己也不敢相信接到了。 美聯社

運動家今日對老虎隊雙重賽第二戰以4：1贏球，雙方各拿一勝平手，不過焦點全在運動家隊二壘手坎普（Tony Kemp）在第二戰上演的超強「魚躍龍門」飛撲美技，有趣的是接到球後連自己都不敢相信。

雙重戰早場第一戰，運動家0：6遭到老虎完封，不過他們第二戰很快就振作，靠著大聯盟生涯初登板的新秀馬丁尼茲（Adrian Martinez）先發5.1局無失分封鎖對手，以4：1贏球，可惜他的生涯首勝時刻，卻被隊友坎普在第8局的飛撲美技搶走了整場比賽的焦點。

這個精采守備發生第8局，2出局一壘有人的情況下，老虎輪到卡德拉里歐（Jeimer Candelario）打擊，面對第一球就出棒、打到一、二壘間的強勁平飛球，運動家二壘手坎普一個「魚躍龍門」飛撲，驚奇將球接進手套，拿到第三個出局數，有趣的是演出美技的坎普呆坐在場上張大雙口，因為自己也不敢相信真的接到了，投手亞塞維德（Domingo Acevedo）也樂得鼓掌，感謝隊友幫他擋住一支安打。

僅170公分高的坎普在賽後說到：「老實說我自己也嚇一跳，我當下的反應說明了我沒有騙人」，在觀看回放後也表示「這球絕對會成為防守美技前五名」。總教練柯塞（Mark Kotsay）也認同，「那是一個相當有技巧的接球，相信我們會在美技精華中看到這個守備」。

二戰

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