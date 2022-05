MLB／運動家內野手「魚躍龍門」美技 不相信自己接到了！

運動家今日對老虎隊雙重賽第二戰以4:1贏球,雙方各拿一勝平手,不過焦點全在運動家隊二壘手坎普(Tony Kemp)在第二戰上演的超強「魚躍龍門」飛撲美技,有趣的是接到球後連自己都不敢相信。

雙重戰早場第一戰,運動家0:6遭到老虎完封,不過他們第二戰很快就振作,靠著大聯盟生涯初登板的新秀馬丁尼茲(Adrian Martinez)先發5.1局無失分封鎖對手,以4:1贏球,可惜他的生涯首勝時刻,卻被隊友坎普在第8局的飛撲美技搶走了整場比賽的焦點。

這個精采守備發生第8局,2出局一壘有人的情況下,老虎輪到卡德拉里歐(Jeimer Candelario)打擊,面對第一球就出棒、打到一、二壘間的強勁平飛球,運動家二壘手坎普一個「魚躍龍門」飛撲,驚奇將球接進手套,拿到第三個出局數,有趣的是演出美技的坎普呆坐在場上張大雙口,因為自己也不敢相信真的接到了,投手亞塞維德(Domingo Acevedo)也樂得鼓掌,感謝隊友幫他擋住一支安打。

The catch ➡️ the react 😧



Tony Kemp couldn't believe he caught it 💸



(via @MLB)pic.twitter.com/YwJG2rLipd