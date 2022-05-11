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MLB／大谷先讓開！天使新秀投出隊史第12次無安打比賽
大谷翔平的生涯百轟先等等，今日天使隊的主角是先發投手德梅斯（Reid Detmers），投出大聯盟本季第一場單一投手的無安打比賽，9局無失分的表現讓天使隊以12：0擊敗光芒隊。
22歲的德梅斯去年才升上大聯盟，今天是他生涯第11場先發，讓光芒隊打線完全沈默，開場連續解決15人次，直到6局上才投出四壞保送而讓人上壘，但接下來一路投完9局，只有因失誤再讓1人上壘。
德梅斯過去10場先發最多只投到6局，今天以108球投滿9局，只有1次保送另有2次三振，投出天使隊史第12場無安打比賽，大聯盟本季第2場，前一次是大都會隊的投手接力無安打比賽，德梅斯是一人撐完全場。
天使隊打線也幫了不少忙，前3局就攻下8分支援，包括楚奧特（Mike Trout）的陽春砲、華力克（Chad Wallach）的本季首轟，8局下再追加4分，楚奧特單場雙響砲，本季累積9轟，瑞登（Anthony Rendon）也有一發2分砲。
大谷翔平今天5打數敲出2安打，分別是4局下的中外野安打，以及8局下的右外野二壘打，生涯全壘打數停在99轟，明天對戰光芒隊要登板先發，預計退場後也會繼續擔任指定打擊，續拚百轟。
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