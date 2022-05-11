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MLB／聯盟偷換球？ 大谷翔平也認證：沒有以往甜了

聯合新聞網 / 綜合報導
天使隊「二刀流」大谷翔平也認證，今年的用球和去年相比變得很不一樣，是長打減少的原因！ 路透社
天使隊「二刀流」大谷翔平也認證，今年的用球和去年相比變得很不一樣，是長打減少的原因！ 路透社

大聯盟本季打擊率與全壘打大幅下滑，不少選手指控是聯盟「偷換球」，就連天使隊「二刀流」大谷翔平也認證，今年的用球和去年相比變得很不一樣，是長打減少的原因！

據《The Athletic》記者布倫(Sam Blum)報導，大谷翔平在被記者問及本季用球是否不同時表示：「我個人確實感覺到了，光是觀察比賽就能發現，我感覺球沒有以往「甜」(好打)了。」他接著指出，「數據不說謊，看看擊球初速、飛行仰角吧，有一些過往該是全壘打的球，現在卻留在場內了。」

小熊隊外野手哈普(Ian Happ)日前也在Podcast提供自己的親身觀察，「沒錯，『死球(Dead Balls)』回來了，我在亞特蘭大看到不少球員擊球初速至少有105英哩，最後卻全部被接殺出局。」

身為「二刀流」的大谷或許對用球是否有變會更為敏感，同時根據《紐約時報》報導，大聯盟本季用球經檢測後，確實比上季更軟、彈力更弱、阻力更大，這也造成了聯盟全壘打數下降。據《FanGraphs》統計，聯盟30隊目前總共打出797支全壘打，和去年的同其的1161少了364轟。

有趣的是聯盟全壘打數大幅下降，卻有不受影響球隊，例如天使隊全壘打數卻與去年同期差不多，不過像是紅襪隊(16轟)、皇家隊(13轟)、老虎隊(11轟)等球隊舊有可能是受到換球導致開轟數下滑。

紐約時報

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