MLB／賈吉生涯首發再見轟 菊池雄星好投遭藍鳥牛棚砸鍋

藍鳥隊日籍投手菊池雄星雖有先發5.1局失2分好投，勝投卻被牛棚翻掉，藍鳥隊雖然8局再次要回領先，然而「法官」賈吉（Aaron Judge）卻用生涯首支再見轟，幫助洋基隊以6：5逆轉勝。

菊池雄星前5局表現精彩，雖然投出3次四壞保送，但沒被敲出安打，還投出7次三振，然而6局下先被勒梅休（DJ LeMahieu）敲出二壘打破功，接著賈吉敲出安打，菊池讓瑞佐（Anthony Rizzo）敲出飛球出局後退場休息。

菊池雄星連兩場對洋基繳出好投，只是這次牛棚不給力砸鍋。 美聯社

接替的賈西亞（Yimi Garcia）狀況連連，先被史丹頓（Giancarlo Stanton）敲出三分砲，讓菊池留在壘上的跑者都回來得分，接著面對唐納森（Josh Donaldson）又投出觸身球，結果裁判開會討論後突然判他驅逐出場。

這項決定讓藍鳥教練團大表不滿，投手教練華克（Pete Walker）也被趕出場，就連轉播球評都覺得是難以理解的判決，「哪個投手會在平手的時候故意丟觸身球？」

藍鳥隊未讓失血擴大，平手局面到8局上，藍鳥隊要回2分領先，然而9局下1出局後，洋基隊崔維諾（Jose Trevino）、勒梅休接連選到保送，關鍵局面交給賈吉。

賈吉本季第10轟也是他個人生涯第一發再見全壘打。 美聯社

賈吉在2好1壞後敲出2顆界外球，面對羅曼諾（Jordan Romano）投出的84哩滑球，一棒掃到中左外野全壘打牆外，成為一發三分砲，這發賈吉本季第10轟也是他個人生涯第一發再見全壘打。