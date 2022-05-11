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MLB／狄葛隆進60天傷兵名單引疑慮 大都會教頭駁：一切順利

聯合新聞網 / 綜合報導
大都會隊王牌狄葛隆被球隊轉入60天傷兵名單。 美聯社
大都會隊王牌狄葛隆被球隊轉入60天傷兵名單。 美聯社

大都會2屆塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）開季至今一場未投，球隊今日將他轉移到60天傷兵名單，改將救援投手洛克（Locke St.John）放進40人名單，此舉引發外界議論。

狄葛隆是在春訓時受傷，在上個月25日進行核磁共振、斷層掃描，檢查後發現他的右肩胛骨的壓力反應好轉，不過卻在今日被移入60天傷兵名單，讓外界懷疑是否有其他傷情，對此大都會總教練蕭瓦特（Buck Showalter）僅對外表示：「一切都很順利，我不會參與醫生的工作，他會在他該待的地方，我無法透露他的復原狀況是超前或落後，但我們喜歡他進步的方式」。

根據《ESPN》報導，狄葛隆預計6月才有可能復出，由於傷兵名單可回溯日期，暫不影響預定地回歸日，此舉應是為了空出40人名單給後援投手洛克，不過球迷想看他與薛則(Max Scherzer)的雙王牌輪值還得再等等。

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