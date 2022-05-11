MiLB／林子偉剛升3A就實戰 保送上壘沒得分

大都會隊旅美好手林子偉今天不僅離開1A傷兵名單，還被球團直接升上3A，也立刻擔任先發第1棒、游擊手，3打數無安打，但選到1次保送上壘。

林子偉今年續拚美職，與大都會隊簽下小聯盟合約，不過因較晚赴美，開季從1A出發調整實戰感覺，不料出賽2場就因跑壘時拉傷腿部，在4月下旬被放進傷兵名單。

今天小聯盟的球員異動中，林子偉被移出傷兵名單，而且直升3A，馬上在今天對洋基隊3A的比賽先發，朝拚戰大聯盟更近一步。

林子偉今天1局上首打席遭到三振，3局上則敲出二壘滾地出局，6局上敲出投手前滾地出局，到8局上選到保送上壘，還因暴投、隊友安打站上三壘，不過仍欠缺臨門一腳。

大都會3A今天整隊火力都不足，僅敲出4支安打，沒有得分，最終就以0：2輸給洋基3A，林子偉總計3打數0安打，另有1次三振、1次四壞保送，守備上沒有失誤。