MLB／奪單月最佳新秀後陷撞牆 鈴木誠也透露難適應「球速」

號稱日本最強打者鈴木誠也，本季轉戰美職成績亮眼，拿下國聯單月最佳新秀，然而4月底卻開始陷入低潮，5月出賽6場比賽打擊率僅0.136表現一落千丈。

鈴木誠也開季曾創下生涯前12場都上壘的紀錄，第二週就獲得單週最佳球員肯定，4月總計出賽21場，以打擊率2成79、轟出4發全壘打、貢獻14分打點、攻擊指數0.934的成績作收，獲選單月最佳新秀，但5月出賽的6場中，24打席打擊率0.136，且連續18戰沒有全壘打，目前打擊率直線落到2成44。

根據美國媒體報導，鈴木誠也認為最大的問題是在「球速」，他表示「對於球速還在調適中，在日本從未經歷過牛棚投手這樣的球速。」事實上，2021年日職投手投球均速為90.7英哩（約146公里），而大聯盟投手投球的均速則是93.5英哩（約150公里），由此看見兩者間確實有一段差距。

鈴木誠也今日對戰教士前，和都來自日本的達比修有相談甚歡，隨後在首局敲出平飛安打，助小熊先馳得點，鈴木誠也攻佔得點圈後，首次嘗試盜三壘失敗，在第6局因跑壘腳踝不適，替換守備退場，此戰3打數1安打，相隔5戰終於貢獻打點，目前打擊率0.247。