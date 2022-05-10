快訊

趙少康批「7月降級不公布確診數是為選舉」 陳時中回應

QA整理／傳染病降級理賠減少？居家照護有給付嗎？保戶疑惑一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／奪單月最佳新秀後陷撞牆 鈴木誠也透露難適應「球速」

聯合新聞網 / 綜合報導
鈴木誠也4月底開始陷入低潮，5月出賽6場比賽打擊率僅0.136表現一落千丈。 路透社
鈴木誠也4月底開始陷入低潮，5月出賽6場比賽打擊率僅0.136表現一落千丈。 路透社

號稱日本最強打者鈴木誠也，本季轉戰美職成績亮眼，拿下國聯單月最佳新秀，然而4月底卻開始陷入低潮，5月出賽6場比賽打擊率僅0.136表現一落千丈。

鈴木誠也開季曾創下生涯前12場都上壘的紀錄，第二週就獲得單週最佳球員肯定，4月總計出賽21場，以打擊率2成79、轟出4發全壘打、貢獻14分打點、攻擊指數0.934的成績作收，獲選單月最佳新秀，但5月出賽的6場中，24打席打擊率0.136，且連續18戰沒有全壘打，目前打擊率直線落到2成44。

根據美國媒體報導，鈴木誠也認為最大的問題是在「球速」，他表示「對於球速還在調適中，在日本從未經歷過牛棚投手這樣的球速。」事實上，2021年日職投手投球均速為90.7英哩（約146公里），而大聯盟投手投球的均速則是93.5英哩（約150公里），由此看見兩者間確實有一段差距。

鈴木誠也今日對戰教士前，和都來自日本的達比修有相談甚歡，隨後在首局敲出平飛安打，助小熊先馳得點，鈴木誠也攻佔得點圈後，首次嘗試盜三壘失敗，在第6局因跑壘腳踝不適，替換守備退場，此戰3打數1安打，相隔5戰終於貢獻打點，目前打擊率0.247。

鈴木 日本 飛安 美國

相關新聞

MLB／生涯首炸滿貫 大谷翔平渾然不知：我以為打過欸…

天使今天以11：3打爆光芒隊，大谷翔平炸裂雙響砲，其中包括他在日職、美職合計10年職棒生涯首見的滿貫砲，但大谷卻渾然不知...

MLB／三振率6.5%聯盟最低 葛蘭基如何在火球時代中生存

大聯盟官網撰文分析強投葛蘭基（Zack Greinke），探討在這個每位投手都在追求球速的時代，這名38歲塞揚得主平時四縫線均速只有88.4英哩（約142.3公里），但為何還是能在聯盟占有一席之地。

MLB／奪單月最佳新秀後陷撞牆 鈴木誠也透露難適應「球速」

號稱日本最強打者鈴木誠也，本季轉戰美職成績亮眼，拿下國聯單月最佳新秀，然而4月底卻開始陷入低潮，5月出賽6場比賽打擊率僅0.136表現一落千丈。 鈴木誠也開季曾創下生涯前12場都上壘的紀錄，第二

MLB／55小時內奪3勝 紅人今年首度嚐連勝滋味

紅人今靠著全隊單場3轟、以及第5局攻下5分大局，終場以10：5擊敗同區龍頭釀酒人，拿下今年首度二連勝。 上星期紅人和釀酒人三連戰，紅人不但慘遭橫掃，三場和對手得分比加總為12比34，今天雙方再次

MLB／大聯盟倫敦賽回歸 宣布未來5年賽事合作

歐洲球迷能再看到MLB美國職棒比賽了！MLB主席曼弗雷德和倫敦市長沙迪克汗10日宣布，MLB與倫敦市達成長期合作的夥伴關係，未來五年將有重大賽事合作，且公佈2023、2024、2026年的例行賽會移師

MLB／今日戰績表 大谷翔平雙響砲助天使大勝光芒

MLB今日戰績表 皇家 1：6 金鶯 遊騎兵 0：1 洋基 道奇 1：5 海盜 釀酒人 5：10 紅人 運動家 2：0 老虎 守護者 12：9(11局) 白襪 光芒 3：11 天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。