MLB／55小時內奪3勝 紅人今年首度嚐連勝滋味

紅人今靠著全隊單場3轟、以及第5局攻下5分大局，終場以10：5擊敗同區龍頭釀酒人，拿下今年首度二連勝。

上星期紅人和釀酒人三連戰，紅人不但慘遭橫掃，三場和對手得分比加總為12比34，今天雙方再次展開三連戰，紅人帶著昨天贏球的氣勢，第2局靠著莫蘭（Colin Moran）一發陽春砲先馳得點，儘管隨後被釀酒人反超比數，第5局德魯瑞（Brandon Drury）的三分砲幫助球隊頓時逆轉戰局，紅人越打越順手，第7局法瑪（Kyle Farmer）再追加一發三分砲，終場以5分差拿下二連勝。

紅人總教練貝爾（David Bell）賽後表示「終於能連勝的感覺很棒」，今天有2支安打、3打點演出的德魯瑞也提到「過去一直輸球真的很洩氣，沒人想經歷這種事，但既然遇到了就得面對，我們隊上今年多了不少新面孔，相信大家能一起克服難關。」

開季前25場只獲得3勝的紅人，近日4戰就拿下3勝，資深記者奈登賈爾（Bob Nightengale）在推特上寫下「紅人開季前30天拿3勝、最近55小時也拿3勝。」