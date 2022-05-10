MLB／三振率6.5%聯盟最低 葛蘭基如何在火球時代中生存

大聯盟官網撰文分析強投葛蘭基（Zack Greinke），探討在這個每位投手都在追求球速的時代，這名38歲塞揚得主平時四縫線均速只有88.4英哩（約142.3公里），但為何還是能在聯盟占有一席之地。

和過去相比，大聯盟近幾年來投手平均三振率逐漸提高，已經連續五年都超過22%，今年更是來到22.7%，但相反的葛蘭基的三振率卻是逐年下降，目前他的三振能力在聯盟是倒數1%，此外，直球均速是聯盟倒數6%、揮空率也是倒數1%，儘管這些數據讓他看似不符合外界對於一名好投手應具備能力的認知，但目前為止他共投出33.2局，防禦率卻只有2.67。

葛蘭基本季三振率僅6.5%，是史上第11位在賽季前5場先發，防禦率低於3、WHIP低於1，三振率卻不到6.6%的投手，上一位球員甚至要追溯至1994年，剩餘的皆出現在1970-80年代。另外葛蘭基也是目前大聯盟完成規定局數的投手中唯一三振率不到10%的選手，與倒數第二名的普里塞克（Zach Plesac）13.9%也相差甚大。

大聯盟官網最後用以下這句話做註解，「現今的棒球場上，已經看不到像葛蘭基一樣的投手」，彰顯他的獨特之處。