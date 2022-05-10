MLB／大谷私下魅力無法擋 美女記者被圈粉：他很喜歡開玩笑

日籍選手大谷翔平在場上能投能打的二刀流身手贏得觀眾喜愛，場下原來也魅力四射，美國女記者艾莉卡（Erica Weston）近日接受日本媒體採訪，透露大谷私下很有感染力，很喜歡開玩笑。

根據日媒《Full-Count》報導，艾莉卡去年是紅雀的隨隊記者，今年加入天使，首度現場訪問大谷翔平是在4月21日和太空人交手，當天大谷先發上陣主投6局飆12K，同時也有上場打擊，單場敲出2安打2打點。

美國女記者艾莉卡透露大谷翔平私下很有感染力，很喜歡開玩笑。 美聯社

艾莉卡回想自己訪問大谷翔平，認為大谷是一位很有魅力的選手，「真的太棒了，我不會說日語，所以我透過一平（翻譯水原一平）協助，大谷非常專心聽我問問題，非常感謝他在一整天辛苦比賽後還願意花時間接受採訪，我很榮幸能見證歷史。」

為了近一步了解大谷翔平的真實性格，艾莉卡還採訪了天使主帥麥登（Joe Maddon）和他的隊友，「其他球員總是說『翔平很喜歡開玩笑』、『翔平的笑容會感染給周遭的人』，像是他會對球棒做CPR，我認為球場上就是需要他這樣的特質，棒球會變得更有趣，他真的有很好的個性。」

艾莉卡表示，為了要讓大家盡快看到大谷翔平幽默風趣的一面，自己要來學日語，「我已經下載語言學習的APP了。」