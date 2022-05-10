MLB／大聯盟倫敦賽回歸 宣布未來5年賽事合作

歐洲球迷能再看到MLB美國職棒比賽了！MLB主席曼弗雷德和倫敦市長沙迪克汗10日宣布，MLB與倫敦市達成長期合作的夥伴關係，未來五年將有重大賽事合作，且公佈2023、2024、2026年的例行賽會移師倫敦。這說明2019年美職首度進軍英國的倫敦賽又回歸，美職歐洲部門將繼續推廣，像今年早早宣布的全壘打大賽X，將在七月於倫敦舉行，未來可能增加趣味賽事推動棒球風。

倫敦海外賽

根據《MLB官網》報導，美國職棒主席曼弗雷德與倫敦市長沙迪克汗10日宣布，雙方達成長期合作的夥伴關係，除了確定2023、2024、2026年的例行賽會移師倫敦，未來五年雙方會陸續公佈重大賽事合作。

例行賽移師倫敦也被稱為倫敦賽，類似於美式足球NFL的海外戰，都是真槍實彈將例行賽轉移陣地打，而非一般休賽季商業性質更高的友誼賽或表演賽。過去美職首度進軍英國就是在2019年的倫敦賽，當時是由兩大名門世仇紐約洋基隊迎戰波士頓紅襪隊，兩場比賽都吸引近6萬名球迷進場。

英國發展棒球契機

主席曼弗雷德提到，首屆倫敦賽完美成功，數據告訴大家：倫敦體育迷對棒球是有極大興趣的，而這次長期合作就是雙方認同、會把更多棒球比賽帶到英國。而沙迪克汗補充說，這個長期合作是倫敦棒球發展歷史性的一天，這能刺激倫敦觀看、參與棒球比賽的基層人口，也是該國發展棒球的契機。

此外美職歐洲部門還手握不少「配套活動」，像是今年早早就公佈的全壘打大賽X，將於今年7月10日在倫敦水晶宮公園球場舉行，比賽將邀請四支歷史悠久的隊伍參與，包含洋基、紅襪、小熊與道奇，每支球隊都會有一名前傳奇球星、一名壘球或女子棒球球星、一名本地青訓的未來之星、以及一名有影響力的人士（可能是網紅或跨領域人士等等），一起用趣味的模式進行全壘打大賽。

而這個趣味系列賽不只在倫敦舉辦，也將在今年9月17日於南韓首爾、10月15日在墨西哥城所舉行，稱之為全壘打大賽X全球巡迴賽。

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