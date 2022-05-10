MLB／大谷雙響含生涯首發滿貫砲 聯手「神鱒」第4次背靠背

連9場未開轟，天使隊「二刀流」大谷翔平擺脫低潮的方式很暴力，今天先在第6局炸裂陽春砲，第7局補上生涯首發滿貫砲，連兩打席分別炸裂本季第5、6轟。

天使今天出戰光芒隊，大谷今天擔任第3棒出賽，天使打線前3局都是三上三下後，第4局終於打出攻勢，楚奧特（Ｍike Trout）先敲安打上壘，下一棒的大谷攻擊第1球，打出中外野方向安打延續攻勢，瓦許（Jared Walsh）補上三分砲，一棒逆轉戰局為3：1。

天使第6局攻勢再起，馬許（Brandon Marsh）敲出安打，楚奧特掃出兩分砲，大谷再度鎖定第1球出擊，將81哩的卡特球轟上中左外野看台，光芒左投比克斯（Jalen Beeks）連2球挨轟。

這是楚奧特、大谷第4次上演連兩打席開轟，前3次分別出現在2018年9月15日、2019年5月31日、2019年6月8日，苦主都是水手；相隔近3年再度一前一後開轟，這次輪到光芒成為背景。

第7局大谷的煙火秀再演續集，楚奧特先在滿壘時選到保送、擠回1分，大谷繼續面對滿壘時刻打擊，球數1好3壞時，咬中一記88.4哩卡特球，這是他生涯第一發滿貫砲。