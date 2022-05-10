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MLB／去年催生「大谷條款」 光芒教頭笑答：糟糕的主意

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
光芒隊總教練凱許去年明星賽讓大谷同時兼任先發投手、指定打擊，催生出本季的「大谷條款」。 美聯社
光芒隊總教練凱許去年明星賽讓大谷同時兼任先發投手、指定打擊，催生出本季的「大谷條款」。 美聯社

去年執掌美聯明星隊兵符時，光芒隊總教練凱許（Kevin Cash）爭取讓大谷翔平同時兼任先發投手、指定打擊，獲得大聯盟同意，如今這項「大谷條款」運用於正式比賽中；作為「大谷條款」的催生人，凱許今天被問到此事，他笑答：「這真是個糟糕的主意」。

去年在明星賽球迷票選上，大谷先在指定打擊中獲得票數第一上榜，隨後在先發投手部門也入列，當時凱許為他發聲，請求大聯盟變通規則，讓大谷能同時以投手、DH的雙重身分出賽，投球退場後續以DH留在場上，獲得大聯盟應允。

本季「大谷條款」已在球季賽中正式啟用，天使今天出戰光芒賽前，媒體問起凱許對於此事的看法，給出幽默的回應。

「喔！那真的是糟糕的主意。」凱許的回答逗笑在場媒體，他接續提到，「當時所有人都認為這對棒球是好事，他是棒壇火熱話題，他是MVP級的選手、也是當紅人物，有很多人想看他的比賽，所以我很開心大聯盟允許了。」

不同的是，當時是作為大谷的教頭，如今身處敵營，周四一戰就將看他作為先發投手、DH面對光芒出賽，凱許笑稱要研究一下阻止大谷的方法。

大谷前一場在芬威球場的登板引發話題，凱許透露他也看了當天的報導，包括來自天使教頭麥登（Joe Maddon）、紅襪對手們的評論，「我們現在所見到的大谷，是過去前所未見，或許5年、10年內也不會再出一個，所以我們必須抱持珍惜，他真的是一位擁有特別天賦的選手。」

大聯盟 光芒 明星賽

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