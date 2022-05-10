MLB／2紐約球隊率先衝線20勝 洋基、大都會締空前紀錄

洋基隊今天以1：0擊敗遊騎兵隊，取得本季第20勝，跟進大都會隊的行列，兩隊攜手寫下一項空前紀錄，這是大聯盟史上第一次洋基、大都會各自成為所屬聯盟第一支20勝球隊。

大都會先一步在昨天取得第20勝，洋基則在今天達陣，27歲左投柯特斯（Nestor Cortes）演出精采好投，前7.1局未被敲出安打，無安打挑戰直到第8局才破功，最終繳出7.1局被敲1安打、無失分，送出11次三振、4次保送，洋基在8局下靠瑞佐（Anthony Rizzo）的二壘打掃回致勝分。

柯特斯為洋基在2013年選秀第36輪選進，金鶯隊在2017年季後透過規則5選秀網羅，但很快就「退貨」洋基，他在2019年被交易到水手隊換取國際球員簽約金額度，隔年以小聯盟合約重返洋基，已是生涯第3度披上洋基戰袍。

浪人般的際遇，柯特斯在今年迎來最美好開季，他進入先發輪值，今天更投出代表作，隊友也很替他開心，賈吉（Aaron Judge）就說：「很多人錯過他，但很開心我們擁有他。」

柯特斯自評此役演出，他說：「比賽前段，我能隨心所欲攻擊好球帶，大概在第5局後，我開始感覺好像有點特別，我也試著努力要維持未被敲安的局面。」他坦承有偷瞄計分板，確認遊騎兵的安打欄還是「0」。

洋基教頭布恩（Aaron Boone）透露，他在過程中持續與投手教練討論，能讓他投到幾球，「如果沒被敲安，我會讓他繼續投，直到他真的不行了。」