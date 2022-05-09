MLB／布勒生涯100場先發登板 0.99被上壘率為121年來最低

道奇今派出強投布勒（Walker Buehler）出戰小熊，此役主投7局被敲4支安打、飆6K、失1分、投出2次保送，助球隊以7：1擊敗小熊，也順利完成系列賽橫掃。

布勒此役1局下雖然單局被敲2安失掉1分，但後來漸入佳境，前3局投完飆出5次三振，讓小熊打者揮空12次，最終他投出7局4支安打、2次保送、飆6K、失1分的優質內容。布勒近況相當火熱，過去3場全勝防禦率僅0.43，此外，過去6場有5場單場失分在2分以內。

今天剛好是布勒生涯第100場先發登板，根據統計布勒在這100場先發中，每局被上壘率僅0.99，創下121年來最低紀錄。

道奇順利完成橫掃後，目前以19勝7敗坐穩國聯龍頭，同時也是全聯盟戰績最佳的球隊。