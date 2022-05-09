MLB／卡諾正式被釋出 大都會認賠得付他11億薪水

大都會二壘手卡諾（Robinson Cano）日前遭球隊指定讓渡引發熱議，今確定被釋出，目前尚未有消息指出哪一支球隊將出手搶他。

先前大都會總管艾普勒（Billy Eppler）在受訪時表示，考量到球隊陣容結構、球員上場時間分配，球團不得不做出裁掉卡諾的決定，不過大都會仍須支付他合約剩餘約3750萬美元（約台幣11.2億元）的薪水，至於若有其他球隊要網羅卡諾，最低薪資就是從70萬美元起跳。

39歲的卡諾在大聯盟征戰17季，曾8度入選明星賽，並4次在MVP選票中獲得前5名，生涯大多數的成就出現在2005年至2013年效力洋基期間，2013年與西雅圖水手隊簽下10年2.4億美元肥約，2018年經交易轉戰大都會，表現開始每況愈下，去年又因違反大聯盟用藥條例而遭禁賽162場。

本季卡諾出賽12場，43個打席敲8安、揮出一發全壘打、進帳3分打點，打擊率僅1成95。他在大聯盟的生涯打擊率3成02、335支全壘打、1305分打點，其中累積2632支安打在現役球員中名列第3，僅次於普荷斯（Albert Pujols）與卡布雷拉（Miguel Cabrera）。

卡諾與台灣淵源頗深，除了和旅美投手王建民是從小聯盟就並肩作戰多年的隊友，父親則是曾效力中華職棒統一獅隊的洋將阿Q（Jose Cano）。