MLB／3A調整告一段落 張育成最快本周重返大聯盟

聯合新聞網 / 綜合報導
張育成最快本周重返大聯盟。 美聯社
張育成最快本周重返大聯盟。 美聯社

效力於守護者的台灣球員張育成新冠肺炎脫離戰線，康復後正在3A打復健賽，依據官網報導，張育成最快在本周可以重返大聯盟。

張育成在4月11日出賽後，因確診新冠肺炎而進入傷兵名單，4月30日開始在2A打復健賽，近期開始在3A實戰調整，今天對皇家3A比賽擔任先發第三棒、一壘手，4打數無安打，遭1次三振。他在3A總計出賽4場復健賽，打擊三圍是.167/.214/.167。

今年是張育成在大聯盟第4年，由於已經沒有下放選擇權，未來他若再被下放到3A，守護者必須將他DFA。因此球團打算拉長張育成復健賽時間，讓他調整至最佳狀態，再重回球隊，這樣也避免需要「下放」的抉擇。

不過今日官網指出，守護者計畫在本周就讓張育成結束小聯盟復健賽，重回大聯盟戰場，張育成有望在本周與白襪或雙城的系列戰回歸。守護者明天起在客場與白襪進行3連戰，12日休兵移動日，13日起在客場與雙城進行3連戰。

張育成 守護者 新冠肺炎

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