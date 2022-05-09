MLB／洋基再見轟 遊騎兵教頭有微詞：這裡根本少棒球場

洋基、遊騎兵今天的雙重賽各取1勝，洋基2：1贏球之戰靠托瑞斯（Gleyber Torres）9局下擊出再見陽春砲，但遊騎兵教頭伍渥德（Chris Woodward）賽後頗有微詞，稱洋基球場根本是少棒球場，「那球在99%球場都是簡單的出局數。」

拖瑞斯很有英雄命，這已是他生涯第7支、本季第2支再見安打，洋基總教練布恩（Aaron Boone）談及此事，他表示，「我也不知道為什麼，部分原因應該是他本來就是一位好選手、好打者，我們已經看過他一次又一次當英雄，不管是任何大場面，他都能挺住。」

引起討論的發言來自遊騎兵教頭，伍渥德賽後表示，「這是一座很小的球場，這球在99%球場都會是很簡單的出局數，呵呵，風勢今天不幫忙，他只是剛好在一座少棒球場把這球打向右外野。」

洋基球場的右外野全壘打牆僅314呎是出了名的近，但根據數據顯示，托瑞斯這球飛行距離369呎，在30座球場裡有26座會形成全壘打。

洋基陣營賽後也被告知渥伍德的發言，布恩笑答他的數學可能錯了；托瑞斯則說，兩隊都在同一座球場比賽，面對一樣距離的全壘打牆，「能在少棒球場打全壘打，我也覺得很高興，可以幫助球隊贏得比賽。」