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MLB／「我媽怎知道？」 阿法洛代打再見轟有媽咪神預言

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
阿法洛（中）代打敲出再見三分砲，賽後感謝媽媽的神預言。 路透
阿法洛（中）代打敲出再見三分砲，賽後感謝媽媽的神預言。 路透

教士隊今天上演驚天逆轉，9局下阿法洛（Jorge Alfaro）代打敲出再見三分砲，以3：2擊敗馬林魚隊，要感謝阿法洛媽媽的神預言。

今天適逢母親節，阿法洛賽前看了先發打序後，打了通電話給媽媽告知此事，媽媽說：「如果你不在先發打線，那就打支全壘打吧！」阿法洛笑答：「媽，這太難了。」

戰局演變有時就是這麼出乎意料，教士前8局一分未得，9局下兩出局、一二壘有人，啟用阿法洛代打亞佐卡（José Azocar）棒次，第一球就瞄準掉到紅中的滑球出棒，這是一發宣告比賽結束的三分砲。

「真的很不可思議。」阿法洛開轟當下，當然就想起了媽媽的神預言，「比賽開始前，她就預告了全壘打，在我打到球、開始繞壘時，感覺這一切像是夢一樣，我媽怎麼會知道咧？」

教士總教練梅爾文（Bob Melvin）解釋這項代打神調度，「亞佐卡也很棒，但我們當時想要一位有力量的打者，像阿法洛那樣的選手，有能力一球贏得比賽。」

阿法洛過去3年效力馬林魚，去年季後經由交易來到教士，今天的再見轟就是棒打老東家，此役賽後談到當時的交易心情，他淡淡回答：「我只能說，我很開心來到這裡，隊友對我都很好，休息室氣氛很棒，我喜歡教士、喜歡聖地亞哥。」

教士 馬林魚

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