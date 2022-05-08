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MLB／都可以打籃球了！巨人隊新秀投手211公分 大聯盟史上最高

聯合新聞網 / 綜合報導
巨人隊新秀謝爾身高高達211公分。 美聯社
巨人隊新秀謝爾身高高達211公分。 美聯社

巨人中的巨人！巨人隊投手新秀謝爾（Sean Hjelle）上週生涯首登大聯盟，而最引人注目的不是他的投球成績，而是他那與前國民隊投手勞奇（Jon Rauch）並列大聯盟史上最高球員的211公分身高。

美國媒體報導，謝爾在上周末初登板前，深夜1點多突然打電話給住在明尼蘇達的父母，謝爾的父親問：「要嘛出了什麼狀況，要嘛就是有很棒、很棒的事情發生了，究竟是哪一樣？」謝爾也迫不及待地告訴父親，是件很棒、很棒的事情──自己第一次被巨人叫上大聯盟。

後來，謝爾的父母及時從明尼蘇達趕到舊金山看他的首秀，他在美國時間6日主場面對紅雀的7局登板，連續解決3個人次，大聯盟生涯首K也出爐。謝爾表示，自己終於完成了小時候的夢想，且初登板當天正好是他的25歲生日：「這是特別的一天，很可能永遠是我這輩子最好的生日禮物。」

說到大聯盟最有名的高個子棒球員，不得不提及名人堂左投「巨怪」強森（Randy Johnson），他身高208公分，僅次於勞奇、謝爾二人。相較於強森剛猛犀利的速球，巨人謝爾的球速最快僅94.9英里（152.7公里），他主要的武器是壓迫打者擊出滾地球的伸卡球

舊金山 大聯盟 巨人 伸卡球

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