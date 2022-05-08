快訊

只一人競選！李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

高端大股東「福又達」唾液快篩掀團購潮 價格是國外2倍

疫情下母親節怎麼過？ 「排隊買快篩試劑送媽媽」也上榜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／卡布雷拉敲3000安 母親終於不說：我打得比你好

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
Miguel Cabrera（左）。 路透社
Miguel Cabrera（左）。 路透社

遇上大聯盟4屆打擊王卡布雷拉（Miguel Cabrera），誰能夠有自信對他說「我打得比你好」？有，那就是他的媽媽，誰是卡布雷拉家族的打擊王這個爭論，一直到卡布雷拉敲出生涯3000安才終止。

大聯盟官網配合母親節透露了這個有趣的故事，卡布雷拉說：「她總是說她能打出比我更多支安打。」卡布雷拉的爸爸也證實此事，「有一次她還跟她兒子說，『如果你想要的話，我可以幫你打擊』。」

或許是卡布雷拉小時候剛打球時曾說過？「不，是長大以後。」卡布雷拉說：「我已經是大聯盟球員了，記得好像去年才說過，但當然是開玩笑啦。」

卡布雷拉的母親托雷斯（Gregoria Torres）不是空口說白話，她曾經在委內瑞拉女壘國家隊待了14年，擔任過游擊手、一壘手以及捕手，還曾在1982年的女壘世界盃到台灣參賽過，一直到卡布雷拉7歲時才退出國家隊，原因是發現卡布雷拉的天份，想要看著他成長。

不過在卡布雷拉在今年敲出生涯第3000安後，托雷斯就不再說類似的話了，托雷斯說：「他現在是比我更好的打者，因為你必須非常用心才能敲出3000安，這不容易，我現在不會再說我比他好了，沒有人可以再對他說這件事。」

不過托雷斯也承認，在這之前，自己常常對卡布雷拉說「我可以打出比你更多安打」，托雷斯說：「最主要是想要刺激他，不過他好像也滿喜歡我這樣說，每次我一說他就笑了，他很喜歡。」

卡布雷拉也說，自己很喜歡聽到媽媽這樣說，「她永遠能找到方式激勵我，我打不好時她一定第一個來批評我，只要是有關棒球的事，她都對我很嚴格。」

大聯盟 女壘

延伸閱讀

MLB／今日戰績表 克蕭先發7局壓制道奇完封小熊

MLB／小聯盟台將同場出賽 陳柏毓先發3.2局挨轟但飆7K

MLB／紅人開季3勝22敗比悍將還慘 總管：都怪我就好

楚奧特等三大巨星出道10年 攜手進名人堂指日可待

相關新聞

MLB／總管稱因「個人醫療問題」 紅襪王牌塞爾回歸再等等

紅襪隊王牌塞爾（Chris Sale）季前因右肋骨壓力性骨折掛傷號，原本外界預估他大約6月初即可回歸，不過今天（8日）紅襪隊總管布倫（Chaim Bloom）透露，塞爾因與棒球無關的「個人醫療問題」，回歸日期將會延後。

MLB／海盜捕手用光 范米特代班蹲捕見證紅人終止9連敗

紅人隊今天先在雙重賽午場以9：2擊敗海盜隊，終止9連敗，致勝7分大局出現在8局下，海盜因1捕手驅逐出場、1捕手傷退，必須...

MLB／卡布雷拉敲3000安 母親終於不說：我打得比你好

遇上大聯盟4屆打擊王卡布雷拉（Miguel Cabrera），誰能夠有自信對他說「我打得比你好」？有，那就是他的媽媽，誰...

MiLB／張育成首打席敲安 另有1打點進帳

守護者隊台灣好手張育成持續在小聯盟3A找手感，今天面對皇家隊3A首打席就敲安，總計3打數1安打，另有1分打點，不過球隊最...

MLB／A-Rod之姪首打席開轟 馬林魚新人不負叔叔名號

「A-Rod之姪」今天升上大聯盟「開箱」，馬林魚隊杜南（Joe Dunand）的生涯首打席就是一發全壘打，不負叔叔羅德里...

MLB／今日戰績表 克蕭先發7局壓制道奇完封小熊

MLB今日戰績表 海盜 2：9 紅人 海盜 8：5 紅人(雙重戰) 遊騎兵 (延賽) 洋基 運動家 0：1 雙城 道奇 7：0 小熊 道奇 6：2 小熊(雙重戰) 老虎 2：3 太空人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。