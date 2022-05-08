MLB／卡布雷拉敲3000安 母親終於不說：我打得比你好

遇上大聯盟4屆打擊王卡布雷拉（Miguel Cabrera），誰能夠有自信對他說「我打得比你好」？有，那就是他的媽媽，誰是卡布雷拉家族的打擊王這個爭論，一直到卡布雷拉敲出生涯3000安才終止。

大聯盟官網配合母親節透露了這個有趣的故事，卡布雷拉說：「她總是說她能打出比我更多支安打。」卡布雷拉的爸爸也證實此事，「有一次她還跟她兒子說，『如果你想要的話，我可以幫你打擊』。」

或許是卡布雷拉小時候剛打球時曾說過？「不，是長大以後。」卡布雷拉說：「我已經是大聯盟球員了，記得好像去年才說過，但當然是開玩笑啦。」

卡布雷拉的母親托雷斯（Gregoria Torres）不是空口說白話，她曾經在委內瑞拉女壘國家隊待了14年，擔任過游擊手、一壘手以及捕手，還曾在1982年的女壘世界盃到台灣參賽過，一直到卡布雷拉7歲時才退出國家隊，原因是發現卡布雷拉的天份，想要看著他成長。

不過在卡布雷拉在今年敲出生涯第3000安後，托雷斯就不再說類似的話了，托雷斯說：「他現在是比我更好的打者，因為你必須非常用心才能敲出3000安，這不容易，我現在不會再說我比他好了，沒有人可以再對他說這件事。」

不過托雷斯也承認，在這之前，自己常常對卡布雷拉說「我可以打出比你更多安打」，托雷斯說：「最主要是想要刺激他，不過他好像也滿喜歡我這樣說，每次我一說他就笑了，他很喜歡。」

卡布雷拉也說，自己很喜歡聽到媽媽這樣說，「她永遠能找到方式激勵我，我打不好時她一定第一個來批評我，只要是有關棒球的事，她都對我很嚴格。」