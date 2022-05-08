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MLB／總管稱因「個人醫療問題」 紅襪王牌塞爾回歸再等等

聯合新聞網 / 綜合報導
紅襪隊王牌塞爾復出得再等等。 歐新社資料照片
紅襪隊王牌塞爾復出得再等等。 歐新社資料照片

紅襪隊王牌塞爾（Chris Sale）季前因右肋骨壓力性骨折掛傷號，原本外界預估他大約6月初即可回歸，不過今天（8日）紅襪隊總管布倫（Chaim Bloom）透露，塞爾因與棒球無關的「個人醫療問題」，回歸日期將會延後。

塞爾3月份與隊友進行自主訓練時不慎傷了右肋骨，一開始他不以為意，直到後來傷勢加劇，造成右肋骨壓力性骨折，4月開幕前被放入60天傷兵名單，最快也得等到6月4日才會回歸。

布倫表示，塞爾的狀況使他暫時無法投球，且由於這是他個人的醫療問題，所以不便透露太多，但也透露與骨折、新冠肺炎都無關，他說：「我們想尊重他的隱私，而且這和棒球無關。他應該會在這幾天重新開始練投，但顯然地，這讓他的腳步慢了下來，除此之外一切都很好。」

塞爾在2020年3月接受韌帶置換手術（俗稱TJ手術），去年下半季重返賽場後9次登板拿下5勝1敗，防禦率3.16，K/9值維持在11.0。

此外，紅襪開季至今戰績不佳，10勝18敗在美聯東區排名墊底，已落後龍頭洋基9.5場勝差。

骨折 紅襪 Chris Sale

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