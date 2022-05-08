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MLB／A-Rod之姪首打席開轟 馬林魚新人不負叔叔名號

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
路透社
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A-Rod之姪」今天升上大聯盟「開箱」，馬林魚隊杜南（Joe Dunand）的生涯首打席就是一發全壘打，不負叔叔羅德里奎茲（Alex Rodriguez）名號。

杜南的父親為A-Rod同母異父的哥哥，他的成長過程深受叔叔影響，棒球之路上遇到任何問題，他習慣撥通電話、傳封簡訊給叔叔，尋求他的建議；A-Rod也會帶著姪子出席許多場合，領他見見世面。

昨天收到升上大聯盟的通知，杜南打了電話給許多親朋好友，當然也包括A-Rod。杜南透露來自叔叔的提醒，「他告訴我，一樣是比賽，儘管去追逐吧！你已經打了一輩子的棒球，只需要上場做好你該做的。」

杜南為馬林魚在2017年選秀的第2指名，這回以新冠肺炎遞補人員的方式升上大聯盟，今天走進教士主場，來到客隊休息室屬於自己的置物櫃前，馬林魚教頭馬丁利（Don Mattingly）已經在這裡等著他，通知他擔任先發三壘手、第9棒先發上場。

面對教士隊之戰，杜南在第3局迎來首打席，他在球數1好1壞時，將一記83.6哩變速球轟上中左外野看台，這發全壘打苦主為米納亞（Sean Manaea）。

杜南賽前受訪時表示，「我現在全身充滿興奮，我的全部人生就是為了這一刻在做準備，我已經準備好了。」生涯首打席就開轟，大聯盟官網的報導標題也很有趣，「馬林魚新人首打席開轟，還以695轟落後舅舅A-Rod。」

A-Rod 馬林魚 大聯盟

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