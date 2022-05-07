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MLB／小聯盟台將同場出賽 陳柏毓先發3.2局挨轟但飆7K

中央社 / 台北7日電
台灣投手陳柏毓及野手鄭宗哲同場出賽，陳柏毓先發投3.2局挨轟，總計失4分，不過飆7次三振。 截圖自影片
台灣投手陳柏毓及野手鄭宗哲同場出賽，陳柏毓先發投3.2局挨轟，總計失4分，不過飆7次三振。 截圖自影片

美職小聯盟今天海盜隊1A賽事，台灣投手陳柏毓及野手鄭宗哲同場出賽，陳柏毓先發投3.2局挨轟，總計失4分，不過飆7次三振；鄭宗哲則是5打數沒有敲安，不過有1次盜壘。

海盜隊1A今天對上洋基隊1A的賽事，陳柏毓擔任先發投手，1局上演出3上3下，包含1次三振；2局上對首名打者投出保送後，接連解決2名打者，不過接著被敲安打掉1分；3局上連被敲2支二壘安打掉1分後，又被轟出2分砲，球隊遭逆轉，不過之後回穩連飆3次三振，沒有擴大失分。

陳柏毓在4局上投出觸身球後，送出2次三振，再投出保送，之後被換下場。總計陳柏毓先發投3.2局，被敲4支安打，投3次四死球，失掉4分，不過飆出7次三振，目前防禦率4.43。最後海盜隊1A以3比9不敵洋基隊1A，陳柏毓吞下本季首敗，勝投尚未出爐。

同場陳柏毓的隊友鄭宗哲先發打第2棒、擔任游擊手，1局下靠著失誤上壘，2局下擊出滾地球，靠著野手選擇上壘，並演出1次盜壘成功；5局下再擊出滾地球，也利用野手選擇上壘；8局下遭到三振，9局下擊出滾地球出局。總計鄭宗哲5打數沒有敲出安打，目前打擊率2成55。

另一場1A的賽事，響尾蛇隊的陳聖平先發擔任開路先鋒、守二壘，1局上遭到三振，3局上敲出一壘安打，6局上擊出左外野飛球出局，8局上再度遭到三振。總計陳聖平4打數敲出1支安打，目前打擊率2成30。

陳柏毓 鄭宗哲

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