MLB／小聯盟台將同場出賽 陳柏毓先發3.2局挨轟但飆7K

美職小聯盟今天海盜隊1A賽事,台灣投手陳柏毓及野手鄭宗哲同場出賽,陳柏毓先發投3.2局挨轟,總計失4分,不過飆7次三振;鄭宗哲則是5打數沒有敲安,不過有1次盜壘。

海盜隊1A今天對上洋基隊1A的賽事,陳柏毓擔任先發投手,1局上演出3上3下,包含1次三振;2局上對首名打者投出保送後,接連解決2名打者,不過接著被敲安打掉1分;3局上連被敲2支二壘安打掉1分後,又被轟出2分砲,球隊遭逆轉,不過之後回穩連飆3次三振,沒有擴大失分。

陳柏毓在4局上投出觸身球後,送出2次三振,再投出保送,之後被換下場。總計陳柏毓先發投3.2局,被敲4支安打,投3次四死球,失掉4分,不過飆出7次三振,目前防禦率4.43。最後海盜隊1A以3比9不敵洋基隊1A,陳柏毓吞下本季首敗,勝投尚未出爐。

The Martian has lift-off!@Yankees No. 3 prospect Jasson Dominguez launches his 2nd HR of the season for the @TampaTarpons. pic.twitter.com/JLu5BrpFLh