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MLB／罕見「跌倒全壘打」 勇士亞古納復出後首度開轟

聯合新聞網 / 綜合報導
亞古納敲出復出後首轟，不過有點糗的是當下揮擊過猛重心不穩倒下，留下跌倒後再跑壘有趣畫面。 美聯社
亞古納敲出復出後首轟，不過有點糗的是當下揮擊過猛重心不穩倒下，留下跌倒後再跑壘有趣畫面。 美聯社

勇士明星外野手亞谷鈉（Ronald Acuna Jr.）今日敲出復出後首轟，不過有點糗的是當下揮擊過猛重心不穩倒下，留下跌倒後再跑壘有趣畫面，然而這一轟未能幫勇士換回勝利，以3：6不敵釀酒人。

去年7月面對馬林魚隊的比賽中，亞谷納為了接殺一顆右外野飛球撞上全壘打牆，導致十字韌帶撕裂球季報銷，相隔10個月後在4月29日面對小熊隊的比賽中復出，敲出本季首安外加2次盜壘，打了7場後在今日敲出傷後首轟。

亞古納四局下的這一轟幫助勇士打破鴨蛋，再靠著奧比斯(Ozzie Albies)的高飛犧牲打追成2平，但釀酒人在6局上靠著對手單局4次保送與2支安打串聯攻下4分奠定勝基，勇士史萬森(Dansby Swanson)九局下的陽春彈也聊備一格，最終就以3:6落敗。

對於開轟後跌倒成為焦點，場邊主播也稱「從未見過這景象」，亞谷納賽後表示：「我只是感到驚訝，因為從來沒發生這樣的事情，我並不害怕，這在我身上發生過幾次，就是一些滾地球的時候，不過今天一打完就知道是全壘打。」此外他也提到歸隊至今感覺很好，健康比甚麼都重要，雖然開轟但球隊輸球就沒有太大意義。

隊友史泰德（Spencer Strider）到是完全狀況外，感到困惑地表示：「我沒看到他摔倒，那一刻我在看球，我看到了回放，我可能要重新再看一次那個打席。」

值得一提的是亞古納跌倒這一轟飛行距離竟還遠達450英尺，是他自2018年後第12支如此遠的全壘打，比勇士全隊多出6發。

主播

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