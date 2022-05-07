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MLB／紅人開季3勝22敗比悍將還慘 總管：都怪我就好

聯合新聞網 / 綜合報導
紅人開季戰績慘不忍睹，老將瓦托也無語問蒼天。 美聯社
紅人開季戰績慘不忍睹，老將瓦托也無語問蒼天。 美聯社

紅人休賽季期間大刀闊斧邁向重建，將球隊多名主力球員出清，也不續約當家明星外野手卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos），雖然早有墊底準備，但沒想到戰績超乎預期的差，開季3勝22敗追平大聯盟史上開季第二差，更讓台灣球迷嘲諷比中職富邦悍將還慘。

紅人近日吞下9連敗，3勝22敗為隊史最慘開季紀錄，總管克拉爾（Nick Krall）今日對外道歉，也一肩扛起責任，「大家想找代罪羔羊，就都來找我吧，這一切我來負責」。他接著補充：「我們球隊沒有良好的板凳深度，沒辦法與其他隊伍比賽，我們也沒有在休賽季期間簽下好的自由球員，或進行好的交易。」

「我們沒有藉口，球隊內還是很多努力做好工作的球員，只是我們正在暴風圈中心，會努力爬出泥沼的」，克拉爾說。

只是這一切談何容易，紅人季前交易走了溫克(Jesse Winker)、蘇亞雷茲(Eugenio Suarez)、葛雷(Sonny Gray)、賈瑞特( Amir Garrett)、邦恩哈特(Tucker Barnhart)等主力選手，也沒留住明星外野手卡斯特蘭諾斯，幾乎拆掉了上季主力，更慘的是目前有高達15名球員在傷兵名單，包含老將（Joey Votto）、王牌投手卡斯提歐（Luis Castillo）、去年表現出色的二年級生英帝亞（Jonathan India）都無法上場。

根據《NBC Sports》報導，今年紅人隊前25場的戰績，追平2003年老虎隊的3勝22敗，並列大聯盟史上第二慘，最慘的是1988年金鶯隊的2勝23敗。投打失調的紅人得失分差高達-87是聯盟最慘，球運也不理想，因為倒數第二的球隊比他們還多贏了5場。

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