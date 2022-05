MLB／紅雀韋恩萊特確診報平安：我沒症狀、很快會回歸

紅雀40歲投手韋恩萊特(Adam Wainwright)今日傳出確診新冠肺炎消息,不過本人隨即在推特上表示,自己並無大礙,是「無症狀患者」。

韋恩萊特前天才對皇家投出7局無失分好投,本排定下週二面對金鶯時再度登板,但今日傳出確診新冠病毒後被放入傷兵名單,這名老將很快在推特上發文向大家報平安:「我只是想讓大家知道我很好,沒任何症狀,我會遵循大聯盟規定,做完兩次篩檢確認都陰性才會回到球場,我很快就會回歸,謝謝大家的關心。」

Just so everyone knows, I feel great. 100%, with zero symptoms. Out of an abundance of caution and following MLB protocols I have to test negative twice before I can return. Which we're hoping is very soon. Thanks for thinking about me!