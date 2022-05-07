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MLB／紅雀韋恩萊特確診報平安：我沒症狀、很快會回歸

聯合新聞網 / 綜合報導
紅雀40歲投手韋恩萊特推特上宣布確診，不過自己是屬於「無症狀患者」。 美聯社
紅雀40歲投手韋恩萊特推特上宣布確診，不過自己是屬於「無症狀患者」。 美聯社

紅雀40歲投手韋恩萊特（Adam Wainwright）今日傳出確診新冠肺炎消息，不過本人隨即在推特上表示，自己並無大礙，是「無症狀患者」。

韋恩萊特前天才對皇家投出7局無失分好投，本排定下週二面對金鶯時再度登板，但今日傳出確診新冠病毒後被放入傷兵名單，這名老將很快在推特上發文向大家報平安：「我只是想讓大家知道我很好，沒任何症狀，我會遵循大聯盟規定，做完兩次篩檢確認都陰性才會回到球場，我很快就會回歸，謝謝大家的關心。」

韋恩萊特去年先發32場，繳出17勝7敗的成績，防禦率3.05，同時在9月23日面對釀酒人的比賽中，投出生涯第2000次三振，季前與紅雀續約簽下1年1750萬的合約，曾在Podcast上表示「自己還未準備退休，不過今年可能會是最後一年。」

不過老搭檔捕手莫里納（Yadier Molina）倒是早就宣布今年就是最後一年，對此韋恩萊特也回應：「這是很棒的走向，不過我不會白紙黑字寫下來，我不喜歡百分百的承諾。」

新冠肺炎

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