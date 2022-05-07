MLB／柯瑞亞觸身沒事感謝上帝 雙城趁機開箱2017選秀狀元

本季風光轉隊到雙城的明星游擊手柯瑞亞，在面對金鶯的比賽中，遭到觸身擊中右手指，稍早據球團表示並無大礙，暫時不用進入傷兵名單，此消息讓球迷及球員都鬆一口氣。

柯瑞亞在休賽季時，與雙城簽下3年1億530萬美金的合約，前兩年附帶球員跳脫合約選項，同時成為大聯盟內野手最高薪，並在日前表示想長留明尼蘇達，可惜本季開季表現不佳，94個打數僅24支安打，外加2發全壘打，打擊率2成55，昨日在比賽中右手指遭到觸身，球團隨即安排檢查進一步檢查。

今日MRI報告出來後，球團表示沒有骨折現象，隨即將柯瑞亞放入每日觀察名單，本人也鬆口氣在推特發文：「感謝上帝」。

Thank you Lord 🙏🏽 — Carlos Correa (@TeamCJCorrea) May 6, 2022

2017選秀狀元路易斯大聯盟首場比賽就敲出首安。 美聯社

柯瑞亞休兵期間的游擊空缺，雙城也不意外的拉上2017年選秀狀元路易斯（Royce Lewis）替補。這名大物新秀去年因十字韌帶撕裂整季報銷，但球團對他還是期待很深，去年季末被放入40人名單，今年在3A也打出佳績，出賽24場比賽，打擊三圍是出色的.310/.430/.563，另有3轟與8次盜壘，展現長打與爆發力，值得一提的是打擊紀律極佳，選到17次保送。

路易斯也不負重望，大聯盟首場比賽先發游擊手擔任第七棒，很快在第8局敲出首安，而雙城靠著巴克斯頓(Byron Buxton)敲出聯盟並列領先的第9轟，以2:1擊敗運動家。