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MLB／登板隔天繼續上 大谷翔平：我睡飽了

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大谷經歷飛行4200公里的航程，今天回到主場還是沒有休息，對國民之戰繼續先發。 路透社
大谷經歷飛行4200公里的航程，今天回到主場還是沒有休息，對國民之戰繼續先發。 路透社

天使隊「二刀流」好手大谷翔平昨天才先發登板投了7局，也打滿全場，經歷飛行4200公里的航程，今天回到主場還是沒有休息，對國民隊之戰擔任第三棒、指定打擊，原因是他跟總教練麥登（Joe Maddon）說：「我睡飽了。」

「我今天是有想說讓大谷翔平休息。」麥登今天賽前表示，考量到前一天先發、長途旅程，也希望大谷休息，不過在他問過本人後，大谷的回應是自己的狀況很好，「我睡飽了。」

大谷翔平昨天在美國東岸的波士頓紅襪隊主場出賽，先發7局投了99球，被敲6安沒有失分，還投出11次三振，投手大谷退板後，打者翔平繼續擔任指定打擊，總計4打數敲出2安打，賽後搭乘飛機回到位在美國西岸的天使隊主場。

大谷翔平今天還是想打，在場記者聽到大谷這個回答也不太意外，因為大谷今年開季連續出賽19場，直到美國時間4月28日才在首度休兵，不過加上今天，又是連續8場出賽。

大谷翔平 天使

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