MLB／現場看大谷翔平 松坂大輔：打者想像以外的球

大谷翔平昨天在波士頓芬威球場大放光芒，前紅襪投手、「平成怪物」松坂大輔也在現場坐在觀眾席看著，他對大谷翔平100哩的火球給出評價，「那是打者想像以外的球」。

大谷翔平面對紅襪隊先發7局無失分、狂飆11次三振，打擊也貢獻雙安，幫助天使隊以8：0贏球，大谷拿下本季第3勝，在貝比魯斯（Babe Ruth）的主場重現「二刀流」。

松坂大輔表示，自己在賽後到紅襪隊休息室拜訪，選手對於大谷翔平的看法都是「難以置信的球員」，即使前一天才打了10局延長賽，隔天又在午場登板先發，卻似乎一點也不受影響，松坂說：「很期待大谷會成為什麼樣等級的投手。」

松坂大輔在場邊觀察大谷翔平的投球，認為速球品質跟前一場不同，狀態非常好，最明顯就是3局下2出局後被連敲2安，面對馬丁尼茲（J.D. Martinez），用連續4顆速球拿下三振，「我想馬丁尼茲也在瞄準速球，但大谷投了很多超越打者想像的速球。」

松坂大輔也說，自己的座位周遭，無論是哪一隊的球迷，都對大谷翔平的投球感到興奮、期待，「我也有這樣的感覺，坐在超過100年歷史的球場椅子上，看著大谷翔平的精彩投球，真的很感動。」