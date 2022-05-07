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MLB／大谷銷魂曲球讓打者跪地揮空 美國網紅稱是「KO勝利」
昨日天使面對紅襪的比賽，大谷翔平登板先發繳出7局無失分，送出11次三振，讓紅襪整隊揮空29次，同時好球率高達81.8%，更在第五局時用一顆大幅度曲球，讓打者揮空跪地引發球迷討論。
Shohei Ohtani, Winner By KO (81mph Curveball). 🥊 pic.twitter.com/LF312jMnFc— Rob Friedman (@PitchingNinja) May 5, 2022
5局上，2出局2壘有人的情況下，大谷翔平面對到了紅襪巨砲德弗斯（Rafael Devers），先是投出兩顆100英里、99英里的火球，接著利用速差投出了一顆僅81英里，擁有大幅度位移的曲球，讓打者揮棒落空，並在第五球對決時，一顆指叉球將德佛斯三振出局。
這顆大幅度位移的曲球，令美國知名網紅「棒球忍者」佛里曼（Rob Friedman）驚艷不已，並在影片標題表示「這是屬於大谷翔平的KO勝利」。此役大谷翔平7局11K無失分，投出99球其中81顆好球，好球率高達81.8%，防禦率3.08，打擊方面2支安打帶有1分打點，打擊率2成40，終場天使就以8:0完封紅襪，大谷勇奪本季第三勝。
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