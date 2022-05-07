快訊

新北某國小老師隱匿確診還趴趴走 衛生局重罰200萬

新北確診產婦送醫胎兒不治 醫院證實婦人今晨不幸離世

收治確診寶寶恐壓縮其他重症兒童 名醫籲檢討收治標準

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷銷魂曲球讓打者跪地揮空 美國網紅稱是「KO勝利」

聯合新聞網 / 綜合報導
天使隊大谷翔平的曲球讓打者跪地揮空。 美聯社
天使隊大谷翔平的曲球讓打者跪地揮空。 美聯社

昨日天使面對紅襪的比賽，大谷翔平登板先發繳出7局無失分，送出11次三振，讓紅襪整隊揮空29次，同時好球率高達81.8%，更在第五局時用一顆大幅度曲球，讓打者揮空跪地引發球迷討論。

5局上，2出局2壘有人的情況下，大谷翔平面對到了紅襪巨砲德弗斯（Rafael Devers），先是投出兩顆100英里、99英里的火球，接著利用速差投出了一顆僅81英里，擁有大幅度位移的曲球，讓打者揮棒落空，並在第五球對決時，一顆指叉球將德佛斯三振出局。

這顆大幅度位移的曲球，令美國知名網紅「棒球忍者佛里曼（Rob Friedman）驚艷不已，並在影片標題表示「這是屬於大谷翔平的KO勝利」。此役大谷翔平7局11K無失分，投出99球其中81顆好球，好球率高達81.8%，防禦率3.08，打擊方面2支安打帶有1分打點，打擊率2成40，終場天使就以8:0完封紅襪，大谷勇奪本季第三勝。

佛里曼 忍者

相關新聞

MLB／登板隔天繼續上 大谷翔平：我睡飽了

天使隊「二刀流」好手大谷翔平昨天才先發登板投了7局，也打滿全場，經歷飛行4200公里的航程，今天回到主場還是沒有休息，對...

MLB／摸手引發邦賈納「暴走」 裁判道歉了

響尾蛇左投邦賈納（Madison Bumgarner）在美國時間4日作客馬林魚隊之戰，與裁判發生衝突而「暴走」遭到驅逐出...

MLB／現場看大谷翔平 松坂大輔：打者想像以外的球

大谷翔平昨天在波士頓芬威球場大放光芒，前紅襪投手、「平成怪物」松坂大輔也在現場坐在觀眾席看著，他對大谷翔平100哩的火球...

MLB／大谷銷魂曲球讓打者跪地揮空 美國網紅稱是「KO勝利」

昨日天使面對紅襪的比賽，大谷翔平登板先發繳出7局無失分，送出11次三振，讓紅襪整隊揮空29次，同時好球率高達81.8%，更在第五局時用一顆大幅度曲球，讓打者揮空跪地引發球迷討論。 Shohei Oh

MLB／大谷翔平芬威球場初登板 美媒譽「貝比魯斯回歸」

天使今天與紅襪展開三連戰第三戰，先發投手大谷翔平在「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的主場芬威球場登板，繳出7局11K、無失分的好成績，帶領天使以8:0完封紅襪，大谷翔平也奪下本季個人第3勝，

MLB／大谷二刀流聖地展神威 對手：下個100年也不一定有

百年前，貝比魯斯實現「二刀流」的舞台，如今由大谷翔平演繹當代傳奇，昨天在芬威球場面對紅襪隊先發7局無失分，送出11次三振...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。