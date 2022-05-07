MLB／摸手引發邦賈納「暴走」 裁判道歉了

響尾蛇左投邦賈納（Madison Bumgarner）在美國時間4日作客馬林魚隊之戰，與裁判發生衝突而「暴走」遭到驅逐出場，不過一壘審貝利諾（Dan Bellino）今天為自己的行為道歉，「我學到教訓了」。

邦賈納當天才剛投完1局投球，下場接受貝利諾的檢查，確認手上是否有沾黏外部物質，不過通常只是觸摸幾秒就完事，貝利諾卻像是在幫邦賈納按摩般，細細觸碰手掌的每一處，同時雙眼瞪著邦賈納。

邦賈納感到情況詭異，向貝利諾說了幾句類似「你在幹嘛？」的話，結果貝利諾立刻將邦賈納驅逐出場，邦賈納更加不爽，想衝上前理論，幸好隊友拉開兩人。

對於自己引起的意外事件，貝利諾今天發表聲明：「對於5月4日牽涉到邦賈納的個人行為感到抱歉，15年前我開始擔任大聯盟裁判時，有人建議我，要將每一場比賽都當作自己的小孩在第一排看著，這周我辜負了期望，我無法修正已經發生的事，只能承擔所有責任，我學到教訓了，誠摯的致上歉意。」

貝利諾當時聲稱，將邦賈納趕出場是因為針對裁判說出不當言論，不過稍早邦賈納投球時，似乎對主審的好球帶也有些意見，邦賈納在當天賽後則表示：「你們都看過影片了，我不知道該說什麼才好。」

邦賈納「暴走」始末影片：https://www.youtube.com/watch?v=R3rw970q-ZE