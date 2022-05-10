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MLB／今日戰績表 大谷翔平雙響砲助天使大勝光芒

聯合新聞網 / 整理
大谷翔平雙響砲助天使大勝光芒。 法新社
大谷翔平雙響砲助天使大勝光芒。 法新社

MLB今日戰績表

皇家 1：6 金鶯

遊騎兵 0：1 洋基

道奇 1：5 海盜

釀酒人 5：10 紅人

運動家 2：0 老虎

守護者 12：9(11局) 白襪

光芒 3：11 天使

小熊 6：0 教士

馬林魚 3：4 響尾蛇

費城人 9：0 水手

洛磯 5：8 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 老虎 vs. 運動家

04:40 運動家 vs. 老虎(雙重戰)

06:35 道奇 vs. 海盜

06:40 釀酒人 vs. 紅人

07:05 大都會 vs. 國民

07:05 藍鳥 vs. 洋基

07:20 紅襪 vs. 勇士

07:40 太空人 vs. 雙城

07:45 金鶯 vs. 紅雀

08:05 皇家 vs. 遊騎兵

08:10 守護者 vs. 白襪

09:38 光芒 vs. 天使

09:40 小熊 vs. 教士

09:40 馬林魚 vs. 響尾蛇

09:40 費城人 vs. 水手

09:45 洛磯 vs. 巨人

球隊戰績表

體育

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