MLB／今日戰績表 大谷翔平雙響砲助天使大勝光芒

日籍選手大谷翔平在場上能投能打的二刀流身手贏得觀眾喜愛，場下原來也魅力四射，美國女記者艾莉卡（Erica Weston）近日接受日本媒體採訪，透露大谷私下很有感染力，很喜歡開玩笑。 根據日媒《F

2022-05-10 13:29