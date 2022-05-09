MLB／今日戰績表 太空人狄亞茲滿貫砲助隊打敗老虎拉出7連勝

巨人中的巨人！巨人隊投手新秀謝爾（Sean Hjelle）上週生涯首登大聯盟，而最引人注目的不是他的投球成績，而是他那與前國民隊投手勞奇（Jon Rauch）並列大聯盟史上最高球員的211公分身高。

2022-05-08 14:30