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MLB／今日戰績表 太空人狄亞茲滿貫砲助隊打敗老虎拉出7連勝

聯合新聞網 / 整理
太空人游擊手狄亞茲打出滿貫砲，助隊打敗老虎拉出7連勝。 路透
太空人游擊手狄亞茲打出滿貫砲，助隊打敗老虎拉出7連勝。 路透

MLB今日戰績表

白襪 3：2 紅襪

皇家 6：4 金鶯

皇家 2：4 金鶯(雙重戰)

釀酒人 2：9 勇士

大都會 2：3 費城人

大都會 6：1 費城人(雙重戰)

遊騎兵 1：2 洋基

遊騎兵 4：2 洋基(雙重戰)

海盜 3：7 紅人

藍鳥 3：4 守護者

老虎 0：5 太空人

運動家 3：4 雙城

紅雀 3：4 巨人

國民 4：5 天使

洛磯 0：4 響尾蛇

馬林魚 2：3 教士

光芒 1：2(10局) 水手

道奇 7：1 小熊

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:35 道奇 vs. 海盜

06:40 釀酒人 vs. 紅人

07:10 運動家 vs. 老虎

08:10 守護者 vs. 白襪

09:38 光芒 vs. 天使

09:40 小熊 vs. 教士(愛爾達體育2台)

09:40 馬林魚 vs. 響尾蛇

09:40 費城人 vs. 水手

09:45 洛磯 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人 體育

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