MLB／今日戰績表 蕭先發7局壓制道奇完封小熊
MLB今日戰績表
海盜 2：9 紅人
海盜 ： 紅人(雙重戰)
遊騎兵 (延賽) 洋基
運動家 0：1 雙城
道奇 7：0 小熊
老虎 2：3 太空人
大都會 (延賽) 費城人
白襪 3：1 紅襪
白襪 ： 紅襪(雙重戰)
藍鳥 8：3 守護者
藍鳥 2：8 守護者(雙重戰)
皇家 (延賽) 金鶯
紅雀 ： 巨人
釀酒人 ： 勇士
洛磯 ： 響尾蛇
馬林魚 ： 教士
國民 ： 天使
光芒 ： 水手
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:35 皇家 vs. 金鶯
01:35 釀酒人 vs. 勇士
01:35 大都會 vs. 費城人
01:35 遊騎兵 vs. 洋基
01:40 海盜 vs. 紅人
01:40 藍鳥 vs. 守護者
02:10 老虎 vs. 太空人
02:10 運動家 vs. 雙城
04:05 紅雀 vs. 巨人
04:07 國民 vs. 天使
04:10 洛磯 vs. 響尾蛇
04:10 馬林魚 vs. 教士
04:10 光芒 vs. 水手
07:00 道奇 vs. 小熊(愛爾達體育2台)
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