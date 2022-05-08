MLB／今日戰績表 蕭先發7局壓制道奇完封小熊

勇士明星外野手亞谷鈉（Ronald Acuna Jr.）今日敲出復出後首轟，不過有點糗的是當下揮擊過猛重心不穩倒下，留下跌倒後再跑壘有趣畫面，然而這一轟未能幫勇士換回勝利，以3：6不敵釀酒人。

2022-05-07 15:52