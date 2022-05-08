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MLB／今日戰績表 蕭先發7局壓制道奇完封小熊

聯合新聞網 / 整理
克蕭先發七局無失分，道奇完封小熊。 擷圖自推特
克蕭先發七局無失分，道奇完封小熊。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

海盜 2：9 紅人

海盜 ： 紅人(雙重戰)

遊騎兵 (延賽) 洋基

運動家 0：1 雙城

道奇 7：0 小熊

老虎 2：3 太空人

大都會 (延賽) 費城人

白襪 3：1 紅襪

白襪 ： 紅襪(雙重戰)

藍鳥 8：3 守護者

藍鳥 2：8 守護者(雙重戰)

皇家 (延賽) 金鶯

紅雀 ： 巨人

釀酒人 ： 勇士

洛磯 ： 響尾蛇

馬林魚 ： 教士

國民 ： 天使

光芒 ： 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:35 皇家 vs. 金鶯

01:35 釀酒人 vs. 勇士

01:35 大都會 vs. 費城人

01:35 遊騎兵 vs. 洋基

01:40 海盜 vs. 紅人

01:40 藍鳥 vs. 守護者

02:10 老虎 vs. 太空人

02:10 運動家 vs. 雙城

04:05 紅雀 vs. 巨人

04:07 國民 vs. 天使

04:10 洛磯 vs. 響尾蛇

04:10 馬林魚 vs. 教士

04:10 光芒 vs. 水手

07:00 道奇 vs. 小熊(愛爾達體育2台)

球隊戰績表

太空人 體育 華視

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