MLB／開打1個月 美媒分析藍鳥高斯曼、巨人洛登領銜塞揚

大聯盟開打至今將近1個月，美媒分別列出美聯和國聯各5位目前投出塞揚姿態的投手。

目前呼聲最高的美聯塞揚候選人就是藍鳥高斯曼（Kevin Gausman），目前他投出31.2局、飆41K、2.27防禦率、2勝1敗，驚人的是，他本季尚未被敲出任何一發全壘打，已經還沒投出過一次保送。不過來自白襪的希斯（Dylan Cease）表現也不遑多讓，29局的投球內容包含39次三振、2.48防禦率、戰績3勝1敗、被全壘打率從去年1.09調整成今年0.31。另外還有被提及的投手有水手吉伯特（Logan Gilbert）、光芒麥克納漢（Shane McClanahan）及雙城瑞恩（Joe Ryan）。

國聯方面，擁有36.9%國聯最高三振率的巨人洛登（Carlos Rodon），目前投出29局、奪41次三振、1.55防禦率、3勝1敗，同樣地他也是本季仍然還沒挨轟過。至於勇士萊特（Kyle Wright）也有可圈可點的表現，主投31局送37次三振、1.74防禦率以及3勝1敗的成績，事實上萊特在前幾年表現其實差強人意，過去他在超過70局的投球內容中，防禦率高達6.65，但在多方調整後，他大幅減少壞球的數量，投出生涯新高的三振數，其餘的球員包括馬林魚羅培茲（Pablo Lopez）、馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）、道奇塞揚王牌克蕭（Clayton Kershaw）。