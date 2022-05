MLB／大谷翔平芬威球場初登板 美媒譽「貝比魯斯回歸」

天使今天與紅襪展開三連戰第三戰,先發投手大谷翔平在「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)的主場芬威球場登板,繳出7局11K、無失分的好成績,帶領天使以8:0完封紅襪,大谷翔平也奪下本季個人第3勝,賽後更有媒體稱讚「這是貝比魯斯的回歸」。

芬威球場曾是大聯盟第一位「二刀流」貝比魯斯(Babe Ruth)發源地,今天大谷翔平迎來生涯首場在此先發登板,同時也擔任打擊第3棒,因此他成為自1919年9月20日貝比魯斯以來,首位在芬威球場擔任前4棒的先發投手。

當年貝比魯斯先以投手身分投出5.1局失3分,之後再移防左外野守備,於9局轟出再見全壘打。此役大谷翔平則是主投7局,被敲出6安打、無失分,狂飆11K,最快球速100.3哩,99球中有81球是好球,好球率高達81.8%,打擊方面有2支安打、1分打點的貢獻。

賽後大谷翔平表示,「因為是第一次在貝比魯斯投過球的投手丘登板,非常期待,又能在系列賽最後一場帶著勝利回去又打出好比賽,實在是太好了。」大谷至今在芬威球場出賽10場,打擊率0.302,10支安打有2支全壘打,算是打得最順手球場之一。

大谷精采的表現也讓波士頓當地記者庫爾博(Gethin Coolbaugh)讚嘆不已,他在推特上發文,「這是一場明星的表演,有時候我們不得不把電腦關起來,離開記者室,專心地坐在看台上看球,大谷這場比賽投打都很活躍,這就是貝比魯斯的回歸。」

大谷翔平本季投出3勝2敗的成績、防禦率降至3.08、共飆41K,打擊率則回升至0.240,上壘率以0.301回到3成門檻,攻擊指數也升至0.695。

Star of the Sho.



Sometimes, you have to shut the laptop, leave the press box, go sit in the stands and just watch the game.



Shohei Ohtani pitching and hitting in the same game is one of those times. Babe Ruth reincarnated. #Ohtani #GoHalos #DirtyWater pic.twitter.com/RmLCv8gbc0