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MiLB／宋文華拿救援成功 林暉盛挨2轟無關勝敗

中央社 / 記者謝靜雯台北6日電
宋文華。 宋文華IG
宋文華。 宋文華IG

聖地牙哥教士隊台灣投手宋文華今天在高階1A出賽，後援登板投0.1局替球隊守住勝利、拿下救援成功；道奇隊1A投手林暉盛今天中繼投2.2局挨2轟、失掉3分責失分、無關勝敗。

美國職棒小聯盟賽事教士隊高階1A今天與密爾瓦基釀酒人隊交手，教士隊9局上打完4比1領先，9局下投手有狀況，投出1次觸身球保送、2次四壞保送，2人出局後讓對手攻占滿壘，接著再投出觸身球保送失掉1分。

宋文華滿壘、球隊4比2領先時接手後援，面對首名打者也投出保送、失掉1分，這1分要算在前一任投手身上，接著三振抓到最後一個出局數、替球隊守住勝利。

宋文華今天總計用12球投0.1局，投出1次保送、1次三振，無失分，球隊終場以4比3拿勝，宋文華拿下本季首次救援成功，賽後防禦率維持0。

洛杉磯道奇隊1A今天與聖地亞哥教士隊交手，道奇隊台灣投手林暉盛5局球隊4比0領先時登板中繼，一上場就有狀況，先被敲出安打、暴投、1人出局後被敲2分砲，6局雖然也有被敲出安打，但沒有掉分。

林暉盛7局被首名打者敲出陽春砲，1人出局後接連投出保送、觸身球保送，再被敲出滾地球、隊友守備失誤掉分，7局沒有投完退場。

林暉盛今天總計用60球投2.2局，被敲5支安打，包括2發全壘打，投出2次三振，失掉4分（3分責失分），球隊終場以4比5吞敗，林暉盛無關勝敗，賽後防禦率升至5.25。

林暉盛 教士 宋文華

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