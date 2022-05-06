快訊

漫漫長路南北韓 這些間諜們為何無家可歸？

高登幕後金主？昶虹重訊：未與高登簽約 未提供擔保

富士新聞網：日本計劃最快本月開放小旅行團入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／兼當計分板小幫手 大谷翔平「貼心」一棒打掉自己背號

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平的球棒不只會敲安打，還可以當計分板小幫手，打掉他自己在投手欄上的背號字牌，直接用球棒預告「投手大谷」退場。 路透社
大谷翔平的球棒不只會敲安打，還可以當計分板小幫手，打掉他自己在投手欄上的背號字牌，直接用球棒預告「投手大谷」退場。 路透社

大谷翔平的球棒不只會敲安打，還可以當計分板小幫手。今天在8局上滿壘時的安打不僅打下1分打點，這一球還直擊左外野計分板，打掉他自己在投手欄上的背號字牌，直接用球棒預告「投手大谷」退場。

天使今天以8：0擊敗紅襪，滿場都是大谷的戲，先發7局被敲6安打、無失分，狂飆11次三振，打擊區上也有雙安，在「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的二刀流聖地演繹當代傳奇。

其中一幕有趣畫面出現在8局上，大谷在滿壘時的打擊，這一球掃出左外野方向直擊計分板，天使投手欄位的「17」應聲而落，大谷「震」掉的正是自己的背號。

有百年歷史的芬威球場，至今仍使用手動的老式記分板，須由人工替換字板，大谷這神來一棒也引發許多逗趣討論，「一邊打球、一邊幫忙計分板人員的男人」、「大谷：我不投啦！」、「大谷的舉手之勞」、「如果沒打掉的話，他會投第8局嗎？」

「17」字牌被打掉後，紅襪球團人員迅速協助歸位，但大谷確實未在8局下繼續站上投手丘，以99球結束7局投球任務。

天使 紅襪

延伸閱讀

MLB／打午場有沒有睡飽？大谷翔平：睡到10點唷！

MLB／不到24小時打2戰 大谷翔平先發主投體力負荷引關注

MLB／賞大谷翔平再見三振 澤村拓一仍讚：世界級打者

MLB／大谷翔平像高中生惡作劇 被整球迷：人生最棒時刻

相關新聞

MLB／大谷在二刀流聖地7局11K奪勝 麥登讚「異次元」

波士頓芬威球場曾是大聯盟第一位「二刀流」貝比魯斯（Babe Ruth）的主場，大谷翔平今天也在這裡綻放光芒，面對紅襪先發...

MLB／二刀流獨享烏龍 大谷投到一半驚見口袋的跑壘手套

大谷翔平連健忘都可愛，今天在芬威球場開啟「二刀流」，以投球輾壓紅襪隊打線，卻犯了只有二刀流才會出現的錯，他在第2局投球到...

MLB／大谷81.8%好球率有多狂？紅襪主砲嘆「太難了…」

天使隊今天以8：0完封紅襪隊，「二刀流」大谷翔平先發7局無失分、狂飆11次三振，身為對手只能欽佩，紅襪主砲馬丁尼茲（J....

MLB／兼當計分板小幫手 大谷翔平「貼心」一棒打掉自己背號

大谷翔平的球棒不只會敲安打，還可以當計分板小幫手。今天在8局上滿壘時的安打不僅打下1分打點，這一球還直擊左外野計分板，打...

MLB／天使還有二刀流！麥登想找投手代打但人已上飛機

天使隊今年不止大谷翔平要做好投打「二刀流」的準備，昨天天使隊與紅襪隊打到延長賽，總教練麥登（Joe Maddon）打算找...

MLB／紅人開季3勝22敗 「只」是史上第二慘

紅人隊新秀格林（Hunter Greene）今天雖飆出破100哩的火球，但僅投2.2局就丟掉8分，球隊也以以5：10輸給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。