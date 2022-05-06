MLB／兼當計分板小幫手 大谷翔平「貼心」一棒打掉自己背號

大谷翔平的球棒不只會敲安打，還可以當計分板小幫手。今天在8局上滿壘時的安打不僅打下1分打點，這一球還直擊左外野計分板，打掉他自己在投手欄上的背號字牌，直接用球棒預告「投手大谷」退場。

天使今天以8：0擊敗紅襪，滿場都是大谷的戲，先發7局被敲6安打、無失分，狂飆11次三振，打擊區上也有雙安，在「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的二刀流聖地演繹當代傳奇。

其中一幕有趣畫面出現在8局上，大谷在滿壘時的打擊，這一球掃出左外野方向直擊計分板，天使投手欄位的「17」應聲而落，大谷「震」掉的正是自己的背號。

有百年歷史的芬威球場，至今仍使用手動的老式記分板，須由人工替換字板，大谷這神來一棒也引發許多逗趣討論，「一邊打球、一邊幫忙計分板人員的男人」、「大谷：我不投啦！」、「大谷的舉手之勞」、「如果沒打掉的話，他會投第8局嗎？」

「17」字牌被打掉後，紅襪球團人員迅速協助歸位，但大谷確實未在8局下繼續站上投手丘，以99球結束7局投球任務。