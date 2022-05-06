MLB／天使還有二刀流！麥登想找投手代打但人已上飛機

天使隊今年不止大谷翔平要做好投打「二刀流」的準備，昨天天使隊與紅襪隊打到延長賽，總教練麥登（Joe Maddon）打算找投手羅倫佐（Michael Lorenzen）代打，不過羅倫佐早已回到主場準備下一場先發。

天使隊昨天打到延長賽10局才以10：5擊敗紅襪隊，野手用光光，就連捕手鈴木清代打完都要改守一壘，麥登想起羅倫佐原本就很會打，想找他代打、守備或跑壘。

麥登表示：「我跟旁邊的人說，去找羅倫佐過來。」結果收到的回應是他已經上了飛機，羅倫佐昨天賽前還在芬威球場練習，不過因為下一場先發登板預定在天使隊主場，因此已經回到加州備戰。

「這是他準備先發的模式。」麥登表示：「我們有些球員的準備模式本來就與眾不同，我也不會干擾，這沒有問題，他可能需要去海灘走走吧，我也不知道。」

事實上，羅倫佐原本就是投打守的「三刀流」，過去在紅人隊時期以投手身分出賽295場，拿下23勝23敗、防禦率4.07，而且作為打者累積147打席，敲出31支安打包握7轟，生涯OPS0.710，而且還以外野手身分守過34場、96局，其中大半是擔任中外野手，今年轉戰天使隊扛起先發輪值，還沒上場打擊或守備過。