快訊

名詞多霧煞煞！「快篩陽=確診」一張表看懂三類人到底指誰

政策慢半拍 讓機組員身心煎熬、地方政府疲於奔命

上網散佈「一起約FUN」被識破 東森旅遊57歲董座持毒被逮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／近25年330次相同局面全輸 大都會這回完成史詩逆轉

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大都會隊今年真的不一樣，今天以1：7進入第9局，竟演出驚天逆轉，寫下隊史近25年來最大逆轉秀。 路透社
大都會隊今年真的不一樣，今天以1：7進入第9局，竟演出驚天逆轉，寫下隊史近25年來最大逆轉秀。 路透社

大都會隊今年真的不一樣，今天以1：7進入第9局，竟演出驚天逆轉，單局打了11人次、灌進7分，終場以8：7擊敗費城人隊，寫下隊史近25年來最大逆轉秀。

費城人先由諾伍德（James Norwood）負責第9局，面對5人次被敲4安打，包括林多（Francisco Lindor）的兩分砲；卡內波（Corey Knebel）接手一、三壘有人的局面，續被敲4安，尼莫（Brandon Nimmo）敲出兩分打點追平安打，馬特（Starling Marte）補上超前安打。

大都會前一次在9局克服6分以上的落後，已要追溯到1997年9月13日，面對蒙特婁博覽會9局下追回6分扳平，打到延長11局以9：6贏球；此後的25年間，330度9局落後6分以上，全數輸球，直到今天再演驚天逆轉。

大都會教頭蕭瓦特（Buck Showalter）表示，「我試著不要太飄飄然，因為對手是一支很棒的球隊，我們只是夠幸運，但我們串聯了幾個很棒的打席，這也告訴了眾人，只要還沒到最後一個出局數，我們都還有機會。」

費城人成為這場逆轉秀的苦主，教頭吉拉迪（Joe Girardi）賽後被問到，這是不是他執教生涯最艱難的一場敗仗，他回答：「其中之一，我也遇過許多難熬的季後賽敗仗，但這或許是我來到費城後最挫敗的一戰吧！」

大都會 費城人

延伸閱讀

MLB／紅人160公里火球男2.2局挨5轟 教頭：必經的過程

MLB／二刀流獨享烏龍 大谷投到一半驚見口袋的跑壘手套

MLB／紅人開季3勝22敗 「只」是史上第二慘

MLB／大谷81.8%好球率有多狂？紅襪主砲嘆「太難了…」

相關新聞

MLB／大谷在二刀流聖地7局11K奪勝 麥登讚「異次元」

波士頓芬威球場曾是大聯盟第一位「二刀流」貝比魯斯（Babe Ruth）的主場，大谷翔平今天也在這裡綻放光芒，面對紅襪先發...

MLB／二刀流獨享烏龍 大谷投到一半驚見口袋的跑壘手套

大谷翔平連健忘都可愛，今天在芬威球場開啟「二刀流」，以投球輾壓紅襪隊打線，卻犯了只有二刀流才會出現的錯，他在第2局投球到...

MLB／大谷81.8%好球率有多狂？紅襪主砲嘆「太難了…」

天使隊今天以8：0完封紅襪隊，「二刀流」大谷翔平先發7局無失分、狂飆11次三振，身為對手只能欽佩，紅襪主砲馬丁尼茲（J....

MLB／打午場有沒有睡飽？大谷翔平：睡到10點唷！

大谷翔平今天主宰芬威球場，面對紅襪先發7局無失分、狂飆11次三振，打擊區上敲出雙安，幫助天使以8：0贏起，他取得本季第3...

MLB／近25年330次相同局面全輸 大都會這回完成史詩逆轉

大都會隊今年真的不一樣，今天以1：7進入第9局，竟演出驚天逆轉，單局打了11人次、灌進7分，終場以8：7擊敗費城人隊，寫...

MLB／紅人開季3勝22敗 「只」是史上第二慘

紅人隊新秀格林（Hunter Greene）今天雖飆出破100哩的火球，但僅投2.2局就丟掉8分，球隊也以以5：10輸給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。