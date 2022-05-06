MiLB／張育成3打數繳白卷 鄭宗哲、李灝宇各1安

旅美好手張育成今天在守護者隊3A持續出賽，不過先發3打數未敲安，另外1A的海盜隊鄭宗哲3打數1安打、費城人隊李灝宇5打數1安打，貢獻2分打點。

張育成因日前確診，被下放到小聯盟調整，在3A第2場出賽，今天對皇家隊3A擔任先發第3棒、三壘手，1局上、4局上都敲出三壘滾地球出局，6局上則被三振，7局下守備時被換下場休息。

張育成今天打擊手感3支0，打擊率2成整，守備上也出現一次失誤，2局下2出局、二壘有人時，張育成傳一壘發生失誤，讓跑者回來得到全場第1分，守護者隊3A全場出現3次失誤，最終以0：5輸球。

鄭宗哲在對上洋基隊1A之戰先發第2棒、游擊手，1局下首打席就敲出左外野二壘安打，還靠捕逸上三壘，可惜隊友沒送回來，接下來4局下選到四壞保送，5局下被三振，8局下則敲出外野高飛球出局，總計3打數1安打，打擊率2成70，另有保送、三振各1，海盜隊最終4：10輸球。

費城人隊1A鏖戰到延長賽10局，才以10：9擊敗藍鳥隊1A，李灝宇作為先發第1棒、游擊手，前2打席都遭到三振，不過4局上滾地球出局貢獻1分打點，6局上的安打敲回球隊第6分，也將比數追近到1分差，8局上則是外野飛球出局。

費城人隊前6局打完以9：7領先，不料9局下被追平，好在10局上得到超前分，最後1分差贏球，李灝宇總計5打數1安打、2分打點、2次三振，打擊率2成93。