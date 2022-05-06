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MLB／紅人160公里火球男2.2局挨5轟 教頭：必經的過程

聯合新聞網 / 綜合報導
紅人今派出火球男格林先發力求止敗，但他僅投2.2局被敲9安、失8分，包含5發全壘打。 路透社
紅人今派出火球男格林先發力求止敗，但他僅投2.2局被敲9安、失8分，包含5發全壘打。 路透社

紅人今派出投100英哩速球像吃飯的「火球男」格林（Hunter Greene）先發力求止敗，但這名大物新秀也被釀酒人打線狠狠上一課，僅投2.2局被敲9安、失8分，包含5發全壘打，紅人近21戰苦吞20敗，目前為止3勝22敗追平聯盟史上開季第二糟戰績。

紅人寄予厚望的新秀「怪物火球男」格林，此役首局就因快速球失投挨兩轟失三分，第二局他拿出本季25個打席都沒被敲過安打的滑球，但還是無法止血，釀酒人一棒接著一棒打，格林最終只投2.2局就退場，他自4月11日大聯盟初登板擊敗勇士後就吞下4連敗，目前戰績1勝4敗，一共被敲出28支安打、防禦率高達8.71。

總教練貝爾（David Bell）賽後仍鼓勵格林，「這就是成為大聯盟投手必經的過程，這一切都非常正常，他的職業生涯還處於早期階段，他要經歷的事情太多了，他一定會有遇到狀況的時候，這都是他投球生涯的一部分，在這段時間裡，他可以學到很多東西。」

格林也表示，自己必須保持著正向的態度，調整好心態下一場才有辦法再重新出發，「我從這場比賽學到很多，接下來就是繼續學習、繼續進步。」

紅人今天輸球後吞下客場13連敗，已經打破隊史1945年曾經客場11連敗的隊史紀錄，另外目前3勝22敗的戰績，也追平聯盟史上開季第二糟，最差紀錄為1988年金鶯的2勝23敗。

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