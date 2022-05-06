MLB／二刀流獨享烏龍 大谷投到一半驚見口袋的跑壘手套

大谷翔平連健忘都可愛，今天在芬威球場開啟「二刀流」，以投球輾壓紅襪隊打線，卻犯了只有二刀流才會出現的錯，他在第2局投球到一半才驚覺，跑壘手套還在褲子口袋裡。

天使今天以8：0擊敗紅襪，大谷搶盡焦點，先發7局被敲6安打、無失分，送出11次三振，打擊也有雙安，生涯首度在芬威球場投球，就收下勝投。

有趣畫面出現在2局下，大谷先取得兩出局後被敲出安打，在下一個打席開始前，只見他走下投手丘，向天使休息區的方向丟出兩隻黑色手套，原來是雖已切換「投手大谷」身分，但「打者翔平」的跑壘手套還放在褲子後側口袋中，忘記拿出來。

大聯盟旗下的Cut4推特留言笑稱：「當你身為先發投手，上場投球前忘記先把打擊手套從褲子口袋取出，這是完全可以理解的時刻。」還有球迷感嘆：「要當二刀流選手真是不容易。」