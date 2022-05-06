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MLB／大谷81.8%好球率有多狂？紅襪主砲嘆「太難了…」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
「二刀流」大谷翔平先發7局無失分、狂飆11次三振，身為對手只能欽佩。 美聯社
「二刀流」大谷翔平先發7局無失分、狂飆11次三振，身為對手只能欽佩。 美聯社

天使隊今天以8：0完封紅襪隊，「二刀流」大谷翔平先發7局無失分、狂飆11次三振，身為對手只能欽佩，紅襪主砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）就說大谷的球路深不可測，對上他真的太難打了。

「面對大谷，真的很難打，因為你感覺他的所有球路都難以預測。」馬丁尼茲表示，大谷不僅球種多，而且變化多端，光是一顆滑球就有各種不同的位移程度，「他有太多上乘球路，而且全都丟得超好。」

大谷此役共製造29球揮空，為個人生涯新高，這29球包括10顆直球、10顆滑球、5顆指叉球、4顆曲球。

大谷今天的投球數據還寫下多項超狂數據，99球裡有81顆好球、好球率81.8%，自1988年有詳細好、壞球數據可考以來，這是客隊投手在芬威球場投50球以上的單場最高好球率；即便加入主場球隊，也只有伊瓦迪（Nathan Eovaldi）曾在去年投出單場82%的好球率。

此外，大谷是在100球內投出80球以上好球的史上第3人，前兩人分別為薛則（Max Scherzer）2018年6月5日99球裡81好球，以及柯隆（Bartolo Colón）2005年5月29日99球裡80好球。

馬丁尼茲 紅襪 大谷翔平

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