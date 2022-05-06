MLB／打午場有沒有睡飽？大谷翔平：睡到10點唷！

大谷翔平今天主宰芬威球場，面對紅襪先發7局無失分、狂飆11次三振，打擊區上敲出雙安，幫助天使以8：0贏起，他取得本季第3勝。是否感受到「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的神助？他笑答：「沒想那麼多啦！」

延遲了2天登板，大谷繳出本季在投手丘上的代表作，先發7局共用99球、其中81球是好球，好球率是超誇張的81.8%，僅被敲6安打、無失分，送出11K，全場29球讓對手揮空。

總教練麥登（Joe Maddon）坦言，考量大谷近期的不適，又是午場的比賽，原本覺得這場比賽對大谷來說並不容易，「但今天呈現出來的結果是，他或許投了本季最棒的一戰。」

大谷未評價是否為本季最棒的一場投球，但也肯定絕對比上一場更好；此役最快球速100.3哩，大谷表示，今天全場的控球都很到位，當控球有了，他更可以盡情催速，兩者之間環環相扣。

值得注意的是，兩隊昨天鏖戰到10局，打到晚上快11點才收工，今天又是當地下午1點半的比賽，等於只有大約14小時的休息時間，而向來重視睡眠的大谷今天有沒有睡飽呢？

大谷揭曉答案，「比賽打得很久又很晚，加上有時差，所以還是感覺身體有點重重的。」繼續被追問睡了多久，他說：「因為巴士出發得比較晚，所以我睡到最後一刻，大概10點左右吧。」