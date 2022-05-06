MLB／大谷在二刀流聖地7局11K奪勝 麥登讚「異次元」

波士頓芬威球場曾是大聯盟第一位「二刀流」貝比魯斯（Babe Ruth）的主場，大谷翔平今天也在這裡綻放光芒，面對紅襪先發7局無失分、狂飆11次三振，打擊也貢獻雙安，天使終場以8：0贏球，大谷拿下本季第3勝。

首度踏上芬威的投手丘，大谷笑答：「這是我最喜歡的球場之一，我一直很期待在這裡投球，也感覺留下了很棒的印象。」

此役以先發投手、第3棒出賽，大谷寫下百年歷史，他成為自1919年9月20日貝比魯斯以來，首位在芬威球場擔任前4棒的先發投手。

來到「二刀流聖地」，大谷擦亮他的雙面鋒刃，投手丘上先發7局只被敲出6安打、無失分，狂飆11K，最快球速100.3哩，製造29球揮空；打擊區上4打數有2安打、貢獻1分打點。

天使教頭麥登（Joe Maddon）說：「我希望我們不會開始把他的表現視為理所當然，因為這是如此不尋常、如此的異次元。」

麥登表示，考慮大谷近期的不適、寒冷的天氣，加上又是午場的比賽，他原本覺得這場比賽或許是本周最艱難的一戰，「但今天的結果是，這或許是他本季投得最棒的一戰。」

同場先發的紅襪42歲老將希爾（Rich Hill）也說：「大谷就是全聯盟最棒的選手，我想這是所有人會一致認同的，我們所有人都該珍惜我們現在所見，因為這可能是百年難得一見，你在下一個100年都不見得可以見到一位。」