MLB／不到24小時打2戰 大谷翔平先發主投體力負荷引關注

今日的天使與紅襪之戰鏖戰10局，最終才由天使以10：5帶走勝利，緊接著當地時間明天下午1時35分又將進行系列賽最終戰，間隔僅約14小時大谷翔平就要二刀流先發上陣，外界也擔憂大谷的體力能否負荷，對此，天使隊主帥麥登（Joe Maddon）倒是信心滿滿。

天使作客紅襪的系列賽今天來到第二戰，雙方鏖戰至延長賽，天使在10局上一口氣灌進6分，終場以10：5擊敗紅襪，終結2連敗。其中「打者翔平」整場打好打滿，雖然3打數並未出現安打，仍獲得2次保送上壘，並跑回1分。

兩隊明天將進行3連戰系列賽最終戰，大谷翔平預計將登板先發，挑戰本季第三勝。不過，今日的比賽是排在晚場，比賽結束時已是當地時間晚上10時54分，明天則是早場賽事，下午1時35分開賽，對天使全隊而言只有約14小時的休息時間，想必會相當疲勞，外界更關心的則是大谷翔平的體力沒問題嗎？

天使隊主帥麥登（Joe Maddon）則對大谷翔平信心滿滿：「明天的比賽我想應該沒問題，大谷可是韌性十足，但也不能把話說死，會再詢問他的狀況。」